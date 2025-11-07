Rosalía llega a 'La Revuelta' por primera vez y Pablo Motos sorprende con Andy Morales

La noche del lunes 10 de noviembre promete ser una de las más competidas de la temporada televisiva. Rosalía visitará por primera vez La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1, mientras que Pablo Motos apostará por Andy Morales como su invitado estrella en El Hormiguero. Dos nombres que, por distintas razones, aseguran una gran expectación y un duelo directo por la audiencia.

Rosalía acude al formato de Broncano en plena promoción de su nuevo álbum Lux, su cuarto disco. Será su primera entrevista televisiva en España tras el lanzamiento del trabajo, lo que convierte la cita en un acontecimiento mediático. Según adelantó Informalia, la cantante se sentará en el plató de RTVE para repasar su momento profesional, hablar de su nueva etapa artística y, previsiblemente, dejar alguno de esos momentos virales que caracterizan al programa.

Rosalía y Broncano: el encuentro más esperado

La aparición de Rosalía en La Revuelta tiene un valor especial para el espacio de David Broncano. Desde su estreno, el programa ha ido sumando grandes nombres del panorama cultural, pero la artista catalana era una de las visitas más reclamadas por los espectadores.

Su presencia consolida la apuesta de La 1 por un formato de entretenimiento competitivo en la franja de prime time, frente al consolidado El Hormiguero de Antena 3. Además, supone un guiño a la audiencia más joven, que ha convertido cada aparición pública de Rosalía en un fenómeno digital.

Broncano, conocido por su tono irónico y su capacidad para improvisar, tiene ante sí una oportunidad de oro para ofrecer una conversación distinta con una de las artistas más influyentes del momento.

Pablo Motos contraataca con Andy Morales

Mientras Rosalía pisa por primera vez el plató de La Revuelta, Pablo Motos ha decidido no quedarse atrás. El presentador de Antena 3 recibirá el mismo lunes 10 de noviembre a Andy Morales, que presentará en El Hormiguero su nuevo single Marioneta. Se trata de su primer trabajo en solitario tras más de veinte años como integrante del dúo Andy y Lucas.

La visita del cantante gaditano no solo marca el inicio de una nueva etapa musical, sino que también despierta gran curiosidad por lo que pueda contar sobre su relación actual con Lucas González. Tras el parón del grupo, ambos han seguido caminos separados, y se espera que Andy hable sin tapujos sobre esa ruptura profesional y sobre cómo está viviendo esta nueva etapa en solitario.

Además, su single Marioneta se perfila como una carta de presentación en la que el artista se muestra más íntimo y personal que nunca, con un sonido renovado y letras que reflejan los cambios de los últimos años.

Dos programas, un mismo objetivo

El pulso entre La Revuelta y El Hormiguero vuelve a demostrar el alto nivel de competencia del entretenimiento televisivo. La 1 busca consolidar su espacio con el impulso de una estrella global como Rosalía, mientras Antena 3 confía en el tirón emocional y mediático de Andy Morales, un artista que ha acompañado a toda una generación.

La noche del lunes, por tanto, se presenta como un cara a cara televisivo de primer nivel: Rosalía frente a Andy Morales, música frente a música, y dos estilos de programa que prometen monopolizar la conversación en redes y en las audiencias del martes.

En definitiva, Rosalía regresa a la televisión española por la puerta grande y Pablo Motos responde con una jugada que apela a la nostalgia y a la emoción. Dos apuestas distintas, un mismo objetivo: conquistar al espectador.