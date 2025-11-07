Isabel Pantoja se despide para siempre de Cantora: "Ya no tiene las llaves"

Isabel Pantoja ha dado un paso contundente en su vida personal y patrimonial: ha abandonado definitivamente la finca familiar Cantora, ubicada en Medina Sidonia en Cádiz, y según el periodista Antonio Rossi ya no tiene acceso a la propiedad. En palabras de Rossi, "Allí ya no va a volver, ella ya no tiene las llaves. Aquello ya se ha acabado".

Tras muchos años de desiputa con sus hijos y los hijos de Francisco Rivera, Paquirri, por la herencia que había en la famosa finca Cantora. Isabel Pantoja ha cerrado para siempre su etapa en este lugar gaditano y se ha ido sin mirar atrás, aunque cargada con todas sus pertenencias.

Un adiós definitivo

La finca, que hasta hace poco había sido considerada el epicentro del legado familiar de Pantoja, se ha quedado vacía. Rossi asegura que "Cantora ya no es un lugar para vivir ni para mantener. Económicamente es insostenible". En ese mismo espacio, se ha producido un traslado masivo de pertenecias y es que la tonadillera se habríaa llevado todas sus cosas antes de abandonar definitivamente la finca.

Los detalles hechos públicos indican que la artista está orientando su nuevo proyecto vital a otro destino: "El nuevo centro de operaciones será República Dominicana, desde donde intentará relanzar su carrera internacional".

La propia Pantoja ha optado por un perfil bajo.Tal y como se publica en otros medios, "se está cuidando mucho y no habla con absolutamente nadie". Rossi aporta además que "cualquiera que vaticine o haga una quiniela de dónde está seguro que falla. Nadie sabe dónde está". Por su parte, su hijo Kiko Rivera habría sido informado recientemente de que la finca está completamente vacía: "Vacía es vacía, no hay nada".

Motivos económicos y vuelta a empezar

La decisión no se limita a un cambio de domicilio. Detrás subyacen factores económicos. Como indica Rossi, Pantoja "está arruinada. Oficialmente, no tiene nada, no tiene ni un duro. No tiene para nada, ni para el supermercado". Este panorama habría acelerado la ruptura con Cantora, una propiedad que ya "no piensa volver a pisar".

Se prevé que este abandono marque un antes y un después en la trayectoria de la artista: la finca que fue símbolo de su legado se convierte en un escenario cerrado. "Cantora para Isabel Pantoja ya es el pasado".

Tras este movimiento, la cantante estaría abriendo una nueva etapa lejos de los focos en España. El cambio de residencia, el distanciamiento familiar, y el silencio mediático denuncian un cambio profundo en su vida personal. Su estrategia parece clara: aislarse, reorganizarse y partir con otro ritmo.

Después de toda una vida en el foco mediático por su vida personal, además de la profesional, Isabel Pantoja corta todos los lazos que la unían a su pasado y le recordaban de lo que disfrutó una vez y que ahora se ha convertido en un lastre para ella. El cierre en Cantora trasciende lo inmobiliario: se convierte en metáfora de la separación con un pasado que le ha pesado tanto en lo familiar como en lo mediático.

Para Pantoja, queda la incógnita de cómo continuará su carrera internacional desde República Dominicana y qué papel jugarán ahora sus hijos y allegados. Pero lo que parece evidente es que ese capítulo ya se ha escrito: Cantora queda atrás.