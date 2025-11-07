¿Vas a comprar una casa? Esta es toda la documentación que pide el banco para obtener una hipoteca

Comprar una vivienda implica uno de los trámites más importantes de la vida económica de cualquier persona: solicitar una hipoteca. Antes de aprobar el préstamo, las entidades bancarias analizan a fondo la situación personal, laboral y patrimonial del solicitante. El objetivo es comprobar que se dispone de estabilidad y solvencia suficientes para asumir los pagos a largo plazo. Para ello, exigen una documentación exhaustiva que va mucho más allá del simple DNI.

Documentación personal y de identidad

El primer paso para pedir una hipoteca comienza con la identificación del solicitante. El banco requiere el DNI o NIE en vigor, además de información sobre el estado civil, especialmente si se trata de un matrimonio o existe régimen económico compartido. En algunos casos también se pide el libro de familia o, en el caso de personas extranjeras, el permiso de residencia. Estos datos permiten determinar la titularidad y responsabilidades legales del préstamo.

Acreditar ingresos y estabilidad económica

El segundo bloque de documentos es clave: los justificantes de ingresos. Las entidades bancarias necesitan asegurarse de que quien solicita el préstamo podrá afrontarlo. Para ello solicitan las nóminas de los últimos tres meses, el contrato laboral —preferiblemente indefinido— y la declaración de la renta del último ejercicio.

Si existen otros préstamos activos, se deben presentar los últimos recibos para evaluar el nivel de endeudamiento. En el caso de trabajadores por cuenta propia, la documentación se amplía: se requiere la declaración trimestral de IVA e IRPF, el resumen anual y la vida laboral actualizada. Todo ello permite al banco valorar la regularidad de los ingresos y el riesgo de impago.

Información bancaria y patrimonial

Junto a los ingresos, también se examinan los activos. Los solicitantes deben presentar extractos bancarios de los últimos tres a seis meses, justificantes de ahorros o inversiones y documentos que acrediten la titularidad de otros bienes o propiedades. Esta información ayuda a determinar la capacidad financiera total y el posible respaldo económico ante imprevistos.

Datos sobre la vivienda a hipotecar

Incluso antes de comprar la vivienda, el banco pedirá documentación sobre el inmueble. Es habitual que se exija el contrato de arras o preacuerdo de compra, la nota simple registral (que certifica la situación jurídica del inmueble) y la referencia catastral. Además, a partir del 12 de agosto de 2025, será obligatorio presentar el certificado energético para poder tasar la vivienda. Sin este documento, la entidad no podrá realizar la valoración necesaria para aprobar la hipoteca.

Documentos adicionales y avalistas

Algunos bancos pueden solicitar vida laboral actualizada, sobre todo en perfiles jóvenes o con poca antigüedad laboral, o certificados de pensiones o subsidios si los ingresos provienen de prestaciones públicas. En caso de contar con un avalista, este deberá aportar la misma documentación que el titular del préstamo, ya que su solvencia también se evalúa.

Antes de acudir al banco, conviene reunir todos estos documentos y revisarlos para evitar retrasos. Tener la documentación completa y actualizada agiliza el proceso y mejora la imagen de solvencia ante la entidad. Comprar una casa es un paso importante, y la organización es la mejor aliada para conseguir una hipoteca en las mejores condiciones.