Así será la subida de las pensiones en 2026

El año 2026 arrancará con una buena noticia para millones de pensionistas: las prestaciones de la Seguridad Social volverán a revalorizarse conforme al IPC medio del año anterior. Según las estimaciones actuales, el incremento rondará el 2,6%, aunque el dato exacto se confirmará en diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística publique el cálculo definitivo.

La medida, que se enmarca dentro de la reforma de las pensiones aprobada en 2021, busca garantizar que los jubilados mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. En paralelo, las pensiones mínimas y no contributivas volverán a subir algo más, con el objetivo de acercarse progresivamente al umbral de pobreza de la Unión Europea en 2027.

Cuándo se conocerá la subida y cuándo se aplicará

El mecanismo está fijado por ley. La revalorización se calcula tomando el IPC interanual medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

El dato previo del IPC se conocerá el 28 de noviembre de 2025 .

. El dato definitivo se publicará el 12 de diciembre de 2025 .

. La subida se aplicará desde el 1 de enero de 2026, de modo que la pensión de enero ya incluirá la nueva cuantía.

Cuánto subirán las pensiones en 2026

Aunque habrá que esperar a la confirmación oficial, las estimaciones permiten hacerse una idea del impacto. Las pensiones contributivas aumentarán de media un 2,6%, mientras que las máximas podrían hacerlo ligeramente por encima, en torno al 2,7%.

A modo orientativo, así quedarían las principales cuantías:

Pensión media de jubilación: de 1.506 a unos 1.544 euros mensuales.

de 1.506 a unos 1.544 euros mensuales. Pensión de viudedad: de unos 935 a 958 euros.

de unos 935 a 958 euros. Pensión de incapacidad permanente: de 1.209 a unos 1.239 euros.

de 1.209 a unos 1.239 euros. Pensión máxima contributiva: de 3.267 a 3.355 euros mensuales en 14 pagas.

de 3.267 a 3.355 euros mensuales en 14 pagas. Pensión mínima sin cónyuge: de 874 a 897 euros.

de 874 a 897 euros. Pensión mínima con cónyuge a cargo: de 1.127 a 1.158 euros.

de 1.127 a 1.158 euros. Pensiones no contributivas: pasarán de 7.905 a unos 8.111 euros al año.

Cómo se calcula la revalorización

La ley de 2021 establece que las pensiones contributivas se revalorizan en función del IPC medio del ejercicio anterior. Si los precios suben, las pensiones lo hacen en la misma proporción. Además, el Gobierno ha previsto incrementos adicionales para las mínimas y no contributivas con el fin de reducir la brecha entre quienes menos cobran y el resto de pensionistas.

Cambios que también llegarán en 2026

El próximo año no sólo traerá un aumento en las pensiones, sino también ajustes en el sistema. Los nuevos jubilados podrán elegir entre calcular su pensión con el promedio de los últimos 25 años cotizados o con los mejores 27 años dentro de los últimos 29.

Además, la edad ordinaria de jubilación seguirá aumentando. En 2026, quienes no alcancen los 38 años y tres meses cotizados deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Aquellos que superen esa cifra podrán retirarse a los 65.

Un refuerzo del poder adquisitivo

Para un pensionista medio con una prestación de 1.500 euros, la subida representará unos 10 a 15 euros más al mes. No es una cifra elevada, pero sí garantiza que las pensiones mantengan su valor frente a la inflación. Las asociaciones de jubilados, no obstante, insisten en que las pensiones mínimas siguen lejos del salario mínimo y piden un refuerzo mayor en los próximos años.