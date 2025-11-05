El número de viviendas vacías cae a la mitad en Cádiz en la última década: sus dueños pagarán más IBI

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado un incremento del coste del IBI destinado a los propietarios de viviendas que se encuentren sin uso alguno. El aumento va del 50% al 100% de la tasa actual, atendiendo al tiempo que el piso lleve desocupado.

Esta medida, que junto al PP tuvo el voto favorable del PSOE y la abstención de Adelante Izquierda Gaditana, forma parte del plan de actuaciones impulsado desde el gobierno municipal para incrementar el parque de viviendas en la ciudad, uno de los grandes déficits sociales que sufre la ciudad.

Así, en los últimos meses, además de un importante incremento en las inversiones de promociones de nueva planta (la mayoría aún pendientes del inicio de las obras), también se ha aprobado un control exhaustivo de los pisos turísticos (lo que anima a algunos propietarios a poner estas casas de nuevo en el mercado de alquiler), y el cambio del uso comercial de determinados bajos de la ciudad al residencial.

Lo que va a subir el IBI

La última medida aprobada por el pleno de la Corporación va a afectar a las viviendas vacías en la ciudad. Los dueños de pisos desocupados desde hace más de dos años tendrán que pagar un 50% más por este impuesto, el 75% si lo están entre cuatro y cinco años y el doble, quienes los mantengan sin inquilinos más de seis años. Además, los anteriores porcentajes de recargo se incrementarán en un 50% adicional en el caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el término municipal de Cádiz.

Actualmente, el número de viviendas convencionales reflejadas en el INE son 56.579. Son datos de 2021, cuando se elaboró el último Censo de Población y Vivienda en España, que se confecciona cada diez años.

Es esta, por lo tanto, la cifra oficial con la que se debe cuantificar el dato de viviendas vacías.

A pesar de que este censo se comenzó a elaborar hace cinco años, no es hasta ahora cuando el INE ha publicado el porcentaje de pisos vacíos en Cádiz.

Así, el Instituto Nacional de Estadística destaca que el 5% de este parque de viviendas estaba en 2021 sin uso alguno, lo que supone unas 2.800 viviendas.

Este dato supone un más que significativo descenso respecto a los pisos vacíos existentes en el censo de 2011, cuando eran el 11,6% del total del parque inmobiliario (entonces fijado en 59.186 viviendas). Es decir, unos 6.000 pisos, lo que supone más del doble que en el último estudio oficial. De la misma forma, en el censo de 2001 se cuantificaban 5.473 viviendas vacías, también por encima de la cifra de 2021.

Menos pisos vacíos que en resto de las capitales andaluzas

Según el INE, Cádiz es la capital andaluza porcentualmente con menos pisos vacíos. Gana Jaén con el 10,4% y Almería con el 9,9%. En el otro extremo, pero siempre por encima del dato gaditano, están Córdoba, con el 6,4% de su parque inmobiliario sin habitar, y Málaga con el 6,4%.

También Cádiz aporta las mejores cifras entre las grandes ciudades de la provincia. Sólo San Fernando tiene una décima menos; el resto está por encima. Destaca La Línea, con el 16,1% y Algeciras, con el 13,6%. El Puerto de Santa María tiene el tercer peor dato con el 11%. Jerez llega al 8,3%, Chiclana se queda en un 8,2 y Sanlúcar con el 6,9%.