El Ayuntamiento de Cádiz penalizará las viviendas vacías con un incremento de hasta el 100% del IBI

Los propietarios de las más de 5.000 viviendas vacías que hay en Cádiz tendrán un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 100%, en virtud de la modificación de la ordenanza fiscal aprobada esta mañana de 31 de octubre en un pleno extraordinario que se celebró en calma después de la tempestad del ordinario del jueves 30 de octubre.

Así, los dueños de pisos desocupados desde hace más de dos años tendrán que pagar un 50% más por este impuesto, el 75% si lo están entre cuatro y cinco años y el doble, quienes los mantengan sin inquilinos más de seis años. Además, los anteriores porcentajes de recargo se incrementarán en un 50% adicional en el caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el término municipal de Cádiz.

Esta medida destinada a incentivar la salida al mercado del alquiler de todos estos pisos ha salido adelante con el voto a favor del grupo municipal del Partido Popular y del Partido Socialista y la abstención de Adelante Izquierda Gaditana.

Ha sido la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Maite González, la encargada de presentar esta propuesta que pretende "movilizar las viviendas vacías actualmente existentes en Cádiz hacia el mercado del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda de los gaditanos y gaditanas” y no responde a un afán recaudatorio".

González explicó que el recargo por viviendas desocupadas previsto en la ordenanza municipal se adapta a la Ley 12/23 por el derecho a la vivienda. Se modifica la regulación de dicho recargo definiendo conceptos como el de vivienda desocupada, que antes no estaba definido y se remitía la normativa sectorial y las causas de justificación para la desocupación. Además “establece distintos porcentajes de incremento en función de la duración de la desocupación o el número de viviendas en el municipio afectado”. Esta medida, ha apuntado, “afecta a propietarios de inmuebles que, sin justificación válida, permanecen desocupados por periodos prolongados”.

Sin esta modificación, ha explicado Maite González, “el recargo que está regulado en la actual ordenanza municipal es inaplicable, ya que no está adaptado a la Ley de Viviendas citada”. El momento de aprobación de esta ordenanza “es idóneo porque con la nueva aplicación del Padrón, que se está integrando con los datos del catastro, debería ser posible en breve sacar los inmuebles de uso residencial que están desocupados en la ciudad, entendiendo como tal aquellos en los que no hay ninguna persona empadronada”, explicó

El edil de AIG, Demetrio Quirós, se mostró partidario de la medida, pero criticó que se quedase corta en los porcentajes y tiempos en los que se penaliza la desocupación, cuestionó el procedimiento de control basado en el empadronamiento y el control de los consumos de agua y de electricidad y propuso al equipo de gobierno que alentase la denuncia de los vecinos. El socialista José Ramón Ortega, por su parte, recordó que la modificación fiscal es una medida impulsada por el Gobierno de España.