Por qué reutilizar muchas veces una botella de plástico para beber agua es más peligroso de lo que parece

La costumbre de reutilizar una botella de plástico para beber agua es muy común. Sin embargo, este hábito no es nada recomendable por cuestiones higiénicas y sanitarias. Pese a todo, es una práctica bastante asentada y difícil de erradicar.

Muchas personas usan en la oficina o en la mesita de noche la misma botella para beber agua todos los días. Una revista canadiense, Canadian Journal of Public Health, demostró que el 70% de envases de plástico usados más de una vez tenían altos niveles de bacterias. Incluso más de los recomendados para el agua potable. El uso reiterado de una misma botella da lugar a la aparición de gérmenes que pueden afectar a la salud. Para que no ocurra esto, las botellas deberían ser lavadas todos los días para evitar la contaminación por microorganismos. Algo que no suele pasar.

Además de todo esto, los expertos sanitarios sostienen que, a la larga, el consumo de agua y alimentos con alta exposición al plástico afectan a la salud, pese a que no haya una relación causa-efecto inmediata.

En una entrevista a la BBC, la Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Sevilla, Ana Troncoso, aseguró que la ciencia ha demostrado que los envases de plástico hechos con policarbonato tienen el aditivo BPA o Bisfenol A, que liberan sustancias químicas sobre el contenido.

Recomendaciones para evitar enfermedades a partir de reutilizar botellas de plástico

Los efectos nocivos para la salud y la higiene al beber o comer de envases de plástico pueden contrarrestarse con una serie de acciones. Estas son algunas de ellas: