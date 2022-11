El puente de diciembre en los colegios de Cádiz: días festivos y días con clases en la Bahía

El mes de diciembre comenzará este 2022 con un 'macro' puente, al coincidir los tradicionales días festivos del 6 y 8 de diciembre justo en medio de la semana. Para los más afortunados, será la oportunidad de encadenar casi una semana de descanso si tienen la posibilidad de librar las jornadas entre uno y otro con los fines de semana anterior o posterior al Día de la Constitución y el de la Inmaculada.

En el caso de los estudiantes, en toda la provincia no habrá clases ni 6 ni 8 de diciembre, siguiendo el calendario escolar 2022/2023 aprobado por la Consejería de Educación de la Junta para toda la comunidad andaluza. Sin embargo, en las distintas ciudades sumarán alguna jornada más sin clases atendiendo a lo aprobado por los distintos consejos escolares municipales y festivos locales.

Así, en las localidades de la Bahía sumarán un día no lectivo a las jornadas no festivas nacionales de este principio de diciembre, aunque no coincidirán.

Los días sin clases y los días con colegio en la primera semana de diciembre

En la ciudad de Cádiz no habrá colegio ni 6 ni 8 de diciembre -como en todos los municipios andaluces- y el lunes 5 de diciembre. Así habrá clases sólo el miércoles 7 y el viernes 9 de diciembre

En San Fernando, será igual que en la capital gaditana. A los festivos le suman como no lectivo el lunes 5 de diciembre y sí abrirán los colegios los días 7 y 9.

En El Puerto, los no lectivos elegidos por la comunidad educativa local incluye también el lunes 5 de diciembre, sin clases. Por tanto esa semana habrá que acudir a los centros educativos el miércoles y el viernes.

En Chiclana se organizarán de forma distinta. Será el viernes 9 de diciembre cuando sea puente. Así tendrán clases el lunes 5 y el miércoles 7. Serán festivos martes 6, jueves 8 y viernes 9.

En Puerto Real, el festivo será el día entre festivos: el miércoles 7 de diciembre. Así los alumnos de Puerto Real tendrán que acudir a clase lunes 5 y viernes 9.

Calendario de no lectivos que quedan el curso 2022/2023