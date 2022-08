El lío que pueden causar algunas cajas automáticas de los supermercados

Los cajeros automáticos que permiten comprar de manera más rápida y ahorrando cierto tiempo están cada vez más extendidos en los supermercados. El usuario puede llegar con su carro y pasar los productos él mismo escaneando el importe de cada artículo. Una vez completado todo ese proceso, solo hay que pagar y asunto terminado.

Sin embargo, no todo es tan fácil. Esta opción también tiene un reverso. Una abogada estadounidense, Lindsey Granados, en un artículo recogido por el Mirror, cuenta el lío que un usuario puede buscarse por usar las cajas autocobro.

¿Qué pasa con las máquinas automáticas de los supermercados?

Esta popular letrada usa Tik Tok para contar algunos de los casos que más se repiten entre sus clientes. Y uno de ellos es la acusación de hurto por parte de supermercados. La cuestión es que, en casi todas las situaciones, se trata de un malentendido.

Los clientes llegan hasta el punto de pago, pasan los códigos de barras de todos los artículos que llevan en el carrito de la compra y cuando creen que han completado el proceso exitosamente, se llevan una sorpresa. Esta no es otra que ser interceptados por los agentes de seguridad, debido a que no todos los productos han sido detectados por el sistema automático de la máquina y, por tanto, no han sido pagados.

Esta abogada insiste en la injusticia que sufren muchos clientes que son acusados de hurto por deficiencias de la infraestructura del supermercado. De ahí que muchos establecimientos ya hayan mejorado sus cajas automáticas con un sistema que consiste en depositar toda la compra directamente en un espacio que informa en el acto del importe total de la compra.

No obstante, también se aplica la lógica en muchos casos. Al comprobar los artículos no pagados, los supermercados intuyen cuándo se trata de una confusión, de un error, y el asunto no va a mayores. Por el contrario, también existen casos de intentos de conseguir gratis artículos de coste elevado de manera gratuita, donde no hay muchas dudas acerca de las intenciones.

En cualquier caso, todos aquellos que tengan la costumbre de usar las cajas automáticas de los supermercados tendrán que revisar bien su ticket para evitar un lío y un momento de sonrojo con el personal de seguridad de los establecimientos.