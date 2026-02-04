El pueblo más pequeño de la provincia de Cádiz conquista Amazon Prime Video: un idílico paisaje de montañas que enamora a su protagonista

Un fragmento de la película francesa ‘El Sueño de Gabrielle’ en España o ‘Mal de pierres’ en Francia, dirigida y escrita por Nicole Garcia en 2016, muestra la belleza de uno de los pueblos mágicos de Cádiz. “Villaluenga del Rosario es de cine”, ha expresado el alcalde del municipio gaditano, Alfonso Moscoso, junto a un fragmento audiovisual de esta película que está disponible en Amazon Prime Video.

“En la película francesa 'El Sueño de Gabrielle', disponible en Amazon Prime Video, Villaluenga del Rosario es uno de los escenarios, llevando su nombre más allá de fronteras y demostrando que los lugares pequeños también pueden protagonizar grandes sueños”, ha comentado el alcalde de Villaluenga en sus redes sociales.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el pequeño pueblo de Villaluenga del Rosario nada tiene que envidiar a cualquier rincón de los Alpes franceses. Una vez más, este pueblo gaditano “demuestra que tiene alma, belleza y una fuerza capaz de conquistar pantallas y corazones en cualquier rincón del planeta”, ha expresado.

Sinopsis de ‘El Sueño de Gabrielle’

Francia. Años 50. Gabrielle vive en un pequeño pueblo en la Provenza francesa y sueña con encontrar el amor verdadero. Sus padres la obligan a casarse con José, un granjero español honrado y cariñoso, pues creen que hará de ella una mujer respetable. Pero Gabrielle no lo ama y siente que ha sido enterrada viva. Durante su estancia en un balneario en los Alpes, Gabrielle conoce a André, un teniente herido de la guerra de Indochina, que hará renacer en ella el deseo de amar y ser amada. Al descubrir ese gran amor, Gabrielle desea escapar con André y liberarse de un matrimonio que parece encerrarla. Esta vez, está decidida a perseguir su sueño.