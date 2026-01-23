Así se vería la Catedral, La Caleta o el Gran Teatro Falla en 'The Last of Us': "Cádiz es bonita hasta en el apocalipsis"

La Inteligencia Artificial no deja de sorprendernos y en esta ocasión ha sido con un vídeo en el que se recrea cómo sería una Cádiz completamente apocalíptica en ‘The Last of Us’. Tras el éxito de este videojuego tuvo una adaptación televisiva llevándola a la plataforma de HBO. En España, The Last of Us, protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, llegó a ser la producción más vista en la historia de la plataforma y donde se espera la tercera entrega.

Ahora, la Inteligencia Artificial ha hecho de las suyas y la cuenta de TikTok @gamerdreamsai ha recreado cómo se vería la ciudad gaditana si formara parte de los escenarios de esta exitosa serie. Bañada por el mar, completamente devastada y con los protagonistas de ‘The Last of Us’ recorriendo el casco histórico de Cádiz.

Tal y como se puede ver en el vídeo, se representa lugares emblemáticos como la Catedral de Cádiz y su céntrica plaza, el barrio de La Viña, Puertas de Tierra, el Paseo Fernando Quiñones junto a La Caleta, la plaza de San Juan de Dios donde se encuentra el Ayuntamiento de Cádiz, así como el Gran Teatro Falla, el Mercado Central de Abastos y la playa de La Caleta, entre otros rincones gaditanos que se representan completamente devastados como si formaran parte de este videojuego.

Los comentarios y las reacciones no se han hecho esperar. “Cádiz después del sábado de carnaval”, “hasta en los paisajes más apocalípticos mi ciudad sigue siendo la más bella de Occidente” e incluso “pensaba que era Cuba en la actualidad, pero no. Es Cádiz apocalíptico”, comentan en el vídeo que ya cuenta con casi 9.000 likes y más de 90.000 reproducciones.