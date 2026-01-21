'La Perla' de Rosalía se cuela en las aulas de un colegio de Cádiz como versión contra el acoso escolar: un himno contra el bullying

El nuevo disco de Rosalía, ‘Lux’, sigue dando de qué hablar, sobre todo con su exitosa canción ‘La Perla’ en la que la artista catalana se convierte en una maestra de esgrima que da su estocada al “terrorista emocional” al que va dirigida la canción. La letra y el significado de este tema, ha conseguido acaparar todas las miradas…porque ¿quién no ha tenido un terrorista emocional alguna vez en su vida?

Ahora ‘La Perla’ ha llegado a las aulas, concretamente a la clase de 5º de Primaria del CEIP San Francisco, un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz). Los alumnos, junto a su profesora, han creado una nueva versión del éxito de Rosalía para hacer una crítica al acoso escolar.

Este vídeo grabado en clase muestra a una veintena de niños y niñas cantando desde sus pupitres una letra creada por ellos mismos. “Contra el acoso escolar los niños y niñas de 5º de primaria del CEIP San Francisco presentan: ¡Vaya Perla!” anuncia una de las alumnas antes de comenzar la versión más viral hasta el momento del éxito de Rosalía.

Uno de los versos más comentados lo deja claro: “¿Burlarse de los compañeros? Tú no sabes lo que es la amistad, te crees el centro del mundo y ya después los demás dan igual”. O este que apunta directamente al acosador: “Eres un perla, nadie se fía, eres un perla, uno de mucho cuidado”.

Del aula a un éxito viral

En declaraciones para Europa Press, la profesora explicó que este curso está trabajando el acoso escolar como eje educativo, y que de ahí surgió en diciembre esta canción, después de que ella misma la escuchase. Esta melodía le sirvió de inspiración y realizó esta actividad en clase, en la que los menores han sido compositores.

Una vez que terminaron la letra de la canción decidieron grabarlo a modo de videoclip desde el aula a través de un programa de la cadena local Arcotel, siendo el clip que se ha viralizado estos días en redes sociales y que ha acaparado el interés de los medios de comunicación.