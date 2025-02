Presentación de un libro de Cádiz en Madrid

Los escritores Helen Crisp y Jules Stewart, durante la presentación del libro ‘Cádiz. The story of Europe’s oldest city’ en la libreria Secret Kingdoms, en Madrid.

LA librería The Secret Kingdoms, en Madrid, ha sido el lugar elegido para la presentación del libro ‘Cádiz . The story of Europe’s oldest city’, de los escritores ingleses Helen Crisp and Jules Stewart. El libro, en inglés, se ha escrito para divulgar la historia y el conocimiento de Cádiz en el exterior. Los autores del libro, a través de Naciones Unidas, pudieron confirmar que Cádiz es la capital más antigua del mundo habitada continuamente. La escritora Ana Romero, a través de su prólogo, destaca la presencia fenicia en Cádiz y concretamente en el Cerro del Castillo, en Chiclana.

Ana Romero, Paloma Bueno, Ana María Vázquez, Paloma Martín Medel, Helen Crisp, Jules Stewart y Jaime Bohórquez. / Ignacio Casas de Ciria

Begoña Goenechea, la pintora Paula Varona y el neoyorquino John Munson. / Ignacio Casas de Ciria