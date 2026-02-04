Los precios de autobuses, trenes y aviones para viajar al Carnaval de Cádiz 2026: de la opción más barata a la más cara pero que sigue siendo un lujo

Con la llegada del Carnaval de Cádiz se prevé la llegada de miles de turistas deseosos de disfrutar de esta gran fiesta de Interés Turístico Internacional. Ahora bien, las opciones de transporte se han limitado tras el accidente de los trenes de Adamuz y el precio para viajar se ha incrementado.

Ante la previsión de desplazamientos masivos para estos días desde diferentes ciudades españolas, las compañías de autobuses y trenes ya han publicado sus tarifas, así como la de los vuelos del aeropuerto de Jerez de la Frontera. Miles de usuarios están buscando alternativas para desplazarse entre Madrid y Cádiz, así que te contaremos cuáles puedes elegir según tus necesidades y bolsillo.

Viajar en autobús

Tras el accidente ferroviario de Córdoba, uno de los principales afectados por este cambio de tendencia para viajar ha sido el Grupo Sociobus, que explota las líneas regulares nacionales VAC 214 y 215, que conectan Madrid con las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. De hecho, los autobuses prevén más de 15.000 viajeros para Carnaval, entre el 12 y 27 de febrero, tras dispararse un 143% la demanda por el accidente de Adamuz.

Este aumento ha obligado a la empresa a multiplicar el número de autobuses de refuerzo y a ampliar los horarios de taquillas y atención al cliente para poder atender el mayor flujo de usuarios. En cuanto a los horarios y precios, Sociobus dispone de cuatro líneas para el viernes, 13 de febrero, por 41,35 euros, al igual que para la vuelta, el 15 de febrero, por 41,35 euros.

Viajar en tren

En cuanto a los trenes, desde el pasado 20 de enero, Renfe activó un Plan Alternativo de Transporte por la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). Desde entonces, 39.727 viajeros han utilizado los servicios especiales de Renfe entre Madrid y Andalucía. Según ha señalado la compañía y como actualización, a partir de este lunes, el servicio Madrid-Cádiz se realiza de Madrid a Villanueva de Córdoba por AVE, de Villanueva de Córdoba a Córdoba en autobús, y enlaza con un servicio Alvia de Córdoba a Cádiz, y las paradas intermedias Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando.

Por ejemplo, para viajar en tren desde Madrid a Cádiz, el viernes 13 de febrero, los precios han aumentado, siendo el Alvia más caro el de las 16:40 horas, por una cantidad de 127,10 euros, y el más bajo 58,10 euros. Por otro lado, la vuelta el 15 de febrero desde Cádiz hasta Madrid supone un precio de 55,20 euros el más barato y 114,50 para el más caro. También está la opción de ir de Madrid a Sevilla en Iryo, con precios que oscilan desde los 30 euros a 107,51 euros.

Viajar en avión a Jerez

Otra de las alternativas es desplazarse en avión desde diversos puntos de España hasta Jerez. De hecho, Iberia decidió reforzar su operativa en Andalucía el lunes, 19 de enero, tras el accidente ferroviario, para facilitar estos desplazamientos con Madrid. Estos refuerzos se han concentrado en las rutas que conectan la capital con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada. Entre el 19 y el 15 de febrero, la aerolínea ha puesto a disposición de los viajeros en Andalucía 27.362 plazas adicionales.

Si vas a venir en avión deberás saber que el precio se dispara y que, con Madrid, no hay conexiones directas. Para el fin de semana del 13 al 15 de febrero, hay vuelos con escala por 453 euros el más barato y 687 el más caro. Desde Barcelona, por ejemplo, si hay conexiones directas por 460 euros, 528 e incluso 782 euros.