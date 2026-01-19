Estas son las alternativas para viajar desde Cádiz a Madrid con los trenes cancelados por el accidente en Adamuz

La tragedia ocurrida este domingo, 18 de enero, por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) —que ha dejado al menos 39 muertos y numerosos heridos— han provocado una parálisis total del servicio ferroviario de alta velocidad entre Andalucía y Madrid y han obligado a miles de viajeros, incluidos los procedentes de la provincia de Cádiz, a buscar alternativas urgentes para completar sus desplazamientos.

Durante los próximos días, como mínimo hasta el viernes, no se espera que el servicio vuelva a reestablecerse. De hecho, en estos momentos Renfe ha cancelado la opción de comprar billetes de Larga Distancia entre Cádiz y Madrid mientras que se esclarecen las causas del accidente ocurrido en Córdoba. Tanto Adif como Renfe han asegurado que los trenes no circularán hasta que se retiren los vagones accidentados y se evalúen los daños.

Sin la opción de poder desplazarse en tren, no existe más alternativa que la de coger un avión, viajar en autobús o en el coche. En el caso de los vuelos, Iberia ha reforzado sus conexiones entre Madrid y Andalucía, sobre todo con vuelos que conectan con Sevilla y Málaga. De esta manera, Iberia ha reforzado su operativa con cuatro vuelos (ida y vuelta) adicionales que conectarán este lunes Madrid con Sevilla y con Málaga, y estudia si puede elevarla aún más.

Con estos nuevos vuelos, la aerolínea incrementa la capacidad un 54 % con respecto a un día normal, según han señalado a EFE fuentes de Iberia. Ofrece así 790 asientos más a su operativa, mientras analiza si puede elevarla más.

Autobús

El autobús se plantea como una alternativa de transporte ante el corte de las comunicaciones ferroviarias. Sociobus ha reforzado sus conexiones y, por ejemplo, para viajar este martes, 20 de enero, desde Cádiz a Madrid habrá tres trayectos diferentes: uno con salida de Cádiz a las 09:20 horas por 41,35 euros, otro a las 13:45 horas por 33,35 euros y otro autobús a las 21:25 horas por 41,35 euros. Estas mismas líneas estarán disponibles durante toda la semana. Podrás consultarlo aquí.

Vuelos desde Jerez

Aunque Iberia haya reforzado las conexiones entre Sevilla-Madrid, el Aeropuerto de Jerez también oferta vuelos de esta misma compañía para estos días, y así viajar directamente en cuestión de poco más de una hora de trayecto. Para este martes, 20 de enero, hay vuelos a las 09:30 y 21:35 horas por 130 euros, mientras que para el resto de la semana hay también vuelos directos con Iberia a estas mismas horas y a las 14:00 horas. Podrás consultar todas las opciones en Skyscanner.

Viajar en coche compartido

La opción más rápida, económica y flexible de todas es compartir coche. Con los trenes cancelados, los horarios de los autobuses y los aviones son más limitados, así que podrás usar Blablacar, desde cualquier punto de la provincia de Cádiz para conectar con conductores que vayan a realizar el trayecto, e incluso ofertar tu propio coche y compartir viaje con otros pasajeros. Los precios para viajar compartiendo coche oscilan desde 30,69 euros hasta 65,19 euros desde El Puerto de Santa María.