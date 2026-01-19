Suspendidos todos los trenes de Cádiz a Madrid este lunes 19 de enero por el accidente de Adamuz

El accidente mortal de tren en Adamuz obliga a suspender todos los trenes entre Madrid y Cádiz en este lunes 19 de enero. Adif informó sobre la interrupción de estos servicios en el día de hoy después de que en la tarde del domingo 18 de enero un Iryo que cubría el trayecto Málaga - Madrid descarrilara en Adamuz (Córdoba) y chocara con un Alvia que iba de Madrid hacia Huelva. Algunos de los vagones de estre tren cayeron por un talud de 4 metros.

Los trenes afectados en la provincia de Cádiz son los Alvia con destino Madrid con salida de la capital gaditana a las 6:35, a las 13:30 y a las 18:10 horas. Igualmente, el siniestro mortal también suspende los servicios combinados con Madrid como destino. Por su parte, desde Atocha, los trenes suspendidos para ir a Cádiz son los Alvia con salida de Madrid a las 7:05, 12:05 y 16:05 horas.

En estos momentos, Renfe mantiene canceladas la posibilidad de comprar billetes de Larga Distancia entre Cádiz y Madrid tanto para este lunes 19 de enero como para el martes 20 de enero.

La entidad estatal encargada de la gestión de las vías ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Por su parte, el 112 Andalucía recomienda a los pasajeros ilesos que viajasen en los trenes que comuniquen en sus redes sociales que están a salvo o contacten con sus familiares por Whatsapp.

Así ocurrió el accidente mortal en Adamuz

El accidente se produjo en torno a las 19:39 horas del pasado domingo 18 de enero. El Alvia que iba camino de Huelva se llegó la peor parte del accidente. Tal como explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, se vio sorprendido por los vagones descarrilados del Iryo que venía de Málaga. Esto causó que varios coches del Alvia cayeran por un talud de cuatro metros tras el choque. A primera hora de este lunes 19 de enero, hay 39 fallecidos y más de 120 personas heridas, de las cuales 24 están en estado grave.

Según informan desde Iryo, los tres últimos vagones del tren Málaga-Puerta de Atocha descarrilaron en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua por donde iba el Alvia. En ese Iryo iban 317 personas.

En palabras de Óscar Puente, "el accidente es extraño, muy raro", al haberse producido en en una recta. El tren Iryo que causó el siniestro tenía menos de cuatro años y fue revisado la semana pasada. Por otro lado, Adif había renovado las vías en el mes de mayo, tras unas obras en las que Transportes había invertido 700 millones de euros. En los primeros vagones del tren de Huelva viajaban 53 personas, la mayoría de los fallecidos estaban en este tramo.