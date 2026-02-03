Los precios de los alojamientos se disparan en el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz: más de 1.000 euros por dos noches

Uno de los muchos alojamientos turísticos que hay en el centro de Cádiz

Alojarte en Londres antes de Navidad puede costar lo mismo que pasar dos noches en el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz. La escasez de alojamientos, unido al entusiasmo por disfrutar de uno de los carnavales más espectaculares de España, provoca que los precios de los alojamientos se disparen.

El Carnaval de Cádiz, catalogado de Interés Turístico Internacional desde 1980, atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales dispuestos a vivir en primera persona el ambiente de las calles y barrios del casco antiguo. El Pópulo, la plaza de la Catedral, San Antonio, el barrio de La Viña o plaza de España, son algunos de los lugares donde discurre el carnaval gaditano y donde es ideal alojarse.

Echando un rápido vistazo al portal de reservas, Booking, hemos seleccionado el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz, los días 13, 14 y 15 de febrero, que coincide este año con San Valentín, para ver cuánto cuesta alojarse en el centro histórico gaditano. De esta manera, hemos podido comprobar que alojarse en el centro durante estos días no está al alcance de cualquiera y que hay que pagar un elevado precio para disfrutar de su fiesta por excelencia.

Mapa de precios de los alojamientos en el centro de Cádiz durante el primer fin de semana de Carnaval / Booking

La aventura de dormir el primer fin de semana de Carnaval arranca con 500 euros dos noches, e incluso 1.000 euros. Lo que cada uno esté dispuesto a pagar por vivir esta experiencia. Con una Tacita de Plata casi al completo, el recurso de alojarte en estos pisos y apartamentos es una opción factible, aunque nada económica.

Por ejemplo, dos noches para dos adultos, cerca de la plaza San Antonio, hay un apartamento por 504 euros, mismo precio que otro situado cerca de la Torre Tavira. El apartamento más caro, por 1270 euros, tiene tres dormitorios y cinco camas, y también está en la plaza San Antonio. Dependiendo de las zonas, podrás encontrar opciones más económicas, pero no bajan de 500 euros.