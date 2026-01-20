Así se ve Cádiz a través de la experiencia de unos turistas cubanos: "Sin darnos cuenta venimos a escuchar ecos de lo que fuimos"

Cádiz y La Habana tienen la fama de ser muy parecidas. Tanto es así que, desde 1998 son ciudades hermanadas y sus semejanzas atraen a muchos cubanos. Las redes sociales, como escaparate que son, han sido el espejo donde reflejar las opiniones sobre ambas ciudades, sobre todo, a ojos de los cubanos que han visitado la Tacita de Plata.

Cádiz no solo se visita, la ciudad se siente y se recuerda una vez que la descubres. Así lo ha expresado un usuario de Instagram llegado desde Cuba: “Viajamos a Cádiz siendo cubanos y sin darnos cuenta venimos a escuchar ecos de lo que fuimos. Hay lugares que no se visitan, se recuerdan”, relata en su vídeo que ya acumula casi 4.000 likes.

Este usuario, reconocido en Instagram como @sisoyfelix, junto a su compañera de viajes @lau2095_, ha ofrecido una mirada emocional y turística sobre la capital gaditana, recorriendo enclaves emblemáticos como el Castillo de San Sebastián, la playa de La Caleta y el casco histórico.

El viaje de estos turistas cubanos, de más de 770 kilómetros y ocho horas por carretera, culmina en una ciudad que, según el testimonio, resulta sorprendentemente familiar. “En Cádiz y en Cuba la gente se parece: se ríe fuerte, conversa en la calle, canta sin pedir permiso y convierte la dificultad en arte”, afirma, destacando una identidad común marcada por la resistencia cultural, la palabra y el ritmo.

Desde un punto de vista turístico, el vídeo pone en valor el patrimonio histórico y marítimo gaditano, especialmente el Castillo de San Sebastián, fortaleza integrada en el sistema defensivo construido entre los siglos XVII y XVIII para proteger la ciudad de corsarios y piratas. En su interior se alza uno de los faros eléctricos más antiguos de España, un elemento que refuerza el vínculo atlántico con el Caribe.

“En Cuba, el faro del Morro de La Habana cumple la misma función desde la entrada de la bahía”, explica el creador, subrayando cómo ambos faros guiaron durante siglos a los barcos que cruzaban el océano entre España y el Caribe, siendo puntos clave para el comercio y la navegación entre Cádiz y Cuba.

El recorrido se completa con referencias a la gastronomía local, como la tradicional tortilla de camarones, y con una reflexión final que resume el atractivo turístico de la ciudad: “Más de 3.000 años de historia en un solo punto mirando al Atlántico, porque cada adoquín de Cádiz cuenta su propia historia”.