Desde el atún rojo de almadraba al aceite de la Sierra de Cádiz: la gastronomía gaditana viajará por medio mundo a bordo de Elcano este 2026

El pasado sábado, 10 de enero, tuvo lugar la salida Elcano desde el Puerto de Cádiz en su 98 crucero de instrucción. Es una de las tradiciones más especiales de enero en Cádiz, donde las familias se reúnen alrededor del Juan Sebastián de Elcano para despedirse de sus tripulantes.

Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao (Reino de los Países Bajos) y Estados Unidos, serán los países que visite el crucero de instrucción este 2026, antes de regresar de nuevo a Cádiz en el mes de julio. Y para darse a conocer en estas tierras, nada mejor que obsequiarles con nuestra gastronomía.

Para ello, la Diputación de Cádiz ha aprovechado el centenario del buque para vincular su imagen con los sabores de la provincia gaditana. De esta manera, el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, y diputado de Turismo, Germán Beardo, entregó al comandante del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, José María de la Puente Mora-Figueroa, 30 cajas con productos gastronómicos representativos de la provincia de Cádiz, para ser distribuidas en cada uno de los 24 puertos que el buque visitará durante el crucero de instrucción.

La caja de productos gastronómicos se entregará en 24 puertos / @cadizturismo

Los sabores de Cádiz a la conquista del mundo

En cada puerto, la tripulación de Elcano entregará a las autoridades locales, de cada uno de los países, la caja con la muestra de la gastronomía gaditana. Esta iniciativa pretende contribuir a la difusión internacional de la identidad gastronómica gaditana y reforzar la imagen de nuestra provincia como territorio abierto al mundo, hospitalario y profundamente vinculado al mar y a la navegación. En esta ocasión, además, se trata de un año especialmente significativo, al cumplirse el 100 aniversario de la construcción del buque Juan Sebastián Elcano, una efeméride que refuerza aún más el valor simbólico de esta acción.

El Juan Sebastián Elcano representa uno de los mejores y más prestigiosos embajadores de la provincia de Cádiz, llevando su nombre, su historia y sus valores a todos los rincones del mundo, y reforzando el vínculo histórico que une a esta tierra con el mar y la navegación. Para el Patronato Provincial de Turismo estos productos sirven como una pequeña pero significativa muestra de la riqueza, la tradición y la excelencia de nuestra tierra.

La caja que se entregará en cada uno de los 24 puertos que visite Elcano contiene: una botella de vinagre de vino de Jerez, aportadas por el Consejo Regulador del Vino de Jerez, una botella de aceite de la Sierra de Cádiz, una lata de atún rojo de almadraba en conserva y sal ecológica. Además, se incluye la guía Estrellas de la Gastronomía editada por el Patronato, un calendario de 2026 también realizado por el Patronato, y una bolsa con la imagen de “la gitana”, el icono del ente promocional.