Los precios abusivos para ir al Carnaval de Cádiz en tren desde Madrid o Barcelona d

El Carnaval de Cádiz está marcado en rojo en el calendario. No es ninguna novedad. Es el paso siguiente en el calendario a las navidades. Por eso, muchas personas miran de reojo los trenes disponibles desde Madrid, Barcelona u otras ciudades con antelación. La sorpresa con la que se pueden encontrar es que no se facilitan los viajes disponibles hasta unas tres semanas antes de la fiesta. De hecho, a principios de enero, todavía no se podían reservar los viajes a Cádiz en Renfe. Esta circunstancia ya se dio antes de Navidad. Entonces, la entidad ferroviaria alegaba que por ajustes técnicos no podían aún publicar los viajes.

Por suerte, los trenes ya se pusieron a la venta. La gran mayoría de ellos, al menos los directos, están agotados para los fines de semana de la fiesta. El otro gran impedimento con el que se están encontrando muchos interesados en visitar Cádiz por Carnaval es el económico. El coste de los trenes de larga distancia, aunque se mantienen en cifras parecidas todo el año, es alto.

¿Cuánto ir a Cádiz en tren en Carnaval desde Madrid o Barcelona?

El traslado a Cádiz en tren desde Madrid para el viernes 17 de febrero, solo la ida, cuesta 86,50 euros. Pese a los precios, la demanda ha superado a la oferta. A fecha de 8 de febrero solo había plazas para una combinación de AVE - Media Distancia a las 7 de la mañana para el 17 de febrero. Para esta jornada, hay 14 combinaciones programadas con la capital, solo tres de ellas de forma directa.

La vuelta, el lunes 20 de febrero, pues muchos de los turistas conocen el potencial del Domingo de Carnaval y deciden alargar su estancia, también presenta muchos trenes sin plazas. Los precios van de los 69 a los 80 euros. El coste total del viaje ida y vuelta, puede llegar a los 172,70 euros.

Para el segundo fin de semana de la fiesta, directamente no hay plazas para viajar el viernes 24 de febrero. Además, coincide con el puente de Andalucía. Por lo que al Carnaval se le suma el interés de muchos gaditanos emigrados de pasar unos días en sus localidades. La vuelta para el domingo 26 de febrero, también se antoja complicada. Solo hay tres trenes con plazas con precios de entre 86 y 114 euros.

En cuanto a viajar de Barcelona a Cádiz para este Carnaval, directamente no hay plazas para el viernes 17 de febrero. En cuanto al regreso, el 19 de febrero, la mitad ya están completos, y sus costes están entre los 90 y los 112 euros. El lunes 20 de febrero, la situación es la misma e incluso se encarece unos euros. Para el siguiente fin de semana, lo poco que hay disponible para ir del 24 al 26 de febrero, puede llegar a costar la impresionante cantidad de 271,90 euros.