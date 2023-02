El alojamiento en Cádiz durante el Carnaval: una odisea de más de 800 euros por un fin de semana

El regreso del Carnaval de Cádiz a sus fechas de siempre, a febrero, genera más expectación que nunca. Será el primer Carnaval desde 2020 sin el covid cambiando planes, con toda la programación oficial a pleno rendimiento y todas las ilegales tirándose a la calle, sin excepciones.

Con el alarmismo social en torno al coronavirus ya disipado, se esperan más bullas, muchas más personas dejándose llevar por el magnetismo del carnaval callejero. Las previsiones, siempre en circunstancias normales, asumen que Cádiz triplicará la población del 17 al 26 de febrero (quizá hasta el 28 de febrero, día de Andalucía).

Las reservas de alojamientos en la capital para esa semana cotizan al alza a nivel nacional. Ante la demanda, los precios se disparan. Existe una gran diferencia de precio entre alquilar con antelación o hacerlo a pocos días del Carnaval. Para evitar la odisea de buscar a última hora y pagar precios abusivos, lo ideal es asegurarse un lugar donde pernoctar unos meses antes. Si no se han hecho esos deberes antes, las cosas están algo más complicadas ahora.

Las plazas de hotel y apartamentos rozan el lleno

El primer fin de semana de Carnaval, el más solicitado, ya presenta un lleno casi absoluto en páginas como Booking. El 98% de plazas disponibles en hoteles están ocupadas en la capital gaditana. El coste medio de la habitación oscila entre los 600 y 900 euros de viernes 17 de febrero a lunes 20 de febrero. O dicho de otro modo, de 200 a 300 euros por noche.

¿Es imposible conseguir un alojamiento a estas alturas? No, pero será a cambio de pagar un buen pico. Los apartamentos turísticos no presentan unos precios mucho menores. Por el contrario, en algunos casos tienen un coste por día incluso mayor. En estos momentos, hay más posibilidades con los apartamentos. Pese a que una gran parte no baja de 800 euros, la ventaja es que sí que permiten compartir los gastos con más personas.

Aún así, encontrar una opción ajustada en calidad-precio a estas alturas es casi imposible. Por lo que el huésped que quiera pasar unos días en carnavales tendrá que tirar de cartera. En Airbnb las opciones que aún están sin reservar, muchas de ellas las mismas que en Booking, manejan costes similares.