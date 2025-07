El precio por rescatar un velero en las costas de Cádiz: estas son las tarifas de Salvamento Marítimo

Las embarcaciones que salen al mar en Cádiz en una tarde de verano no siempre tienen un final feliz. A veces, encallan, se pierden en altamar o tienen un accidente. Entonces, es cuando llega la llamada de socorro a Salvamento Marítimo. Sus servicios no son gratuitos, salvo causa de fuerza mayor, y según se recoge el BOE los costes son de miles de euros. Todo dependerá de los recursos que se tengan que usar para llevar a cabo la operación y del motivo.

Las tarifas de Salvamento Marítimo, recogidas en una orden ministerial de 2013, fueron actualizadas en 2023 de acuerdo a a la elevación de los costes. Hay operaciones de socorrismo que se pueden encarecer significativamente si se precisa de la presencia de un helicóptero, cuyo coste de utilización se ha duplicado en la última modificación. El despliegue de este medio aéreo cuesta 16.570 euros por hora y el de un avión 6.930 euros por hora.

Por otro lado, el requerimiento de los medios marítimos va desde los 3.330 euros por hora del buque polivalente de más de 80 metros de eslora hasta los 1.800 euros del de 56 metros. El uso del resto de remolcadores tiene una tarifa de 1.650 euros por hora. Las patrulleras de Salvamento Marítimo, denominadas como guardamares, tienen un coste de 1.120 euros por hora. Las patrulleras más pequeñas, de entre 15 y 21 metros, tienen unas tarifas de 420 euros por hora. Asimismo, se contempla el apoyo de las unidades de Cruz Roja cuyo precio es de 150 por asistencia para embarcaciones de menos o igual a cinco metros de eslora o de 250 euros si es mayor de cinco metros.

El importe definitivo de una labor de salvamento dependerá del número de unidades empleadas, personal utilizado y del tiempo. Aún así, hay casos en los que hay fijada una tarifa por servicio. Por ejemplo, para remolque de embarcaciones de hasta 20 metros de eslora, el coste es de 420 euros por hora y para las que están entre 20 y 30 metros es de 1.120 euros por hora.

Los casos en los que Salvamento Marítimo no cobra por sus intervenciones

Según recoge el Real Decreto que regula las tarifas, la aceptación de los servicios de Salvamento Marítimo supone la conformidad automática de los precios. El tiempo que se computa a la hora de realizar la factura empieza desde la salida de puerto hasta el regreso, una vez concluida la operación. En caso de que el peticionario cancele, se habrán de abonar los costes ocasionados. El tiempo de pago por los servicios es de 30 días una vez que se comunica la fecha de obligación de pago.

No obstante, hay actividades que quedan excluidas de las contraprestaciones económicas recogidas en el Decreto. Los supuestos en los que no se contempla el cobro son en el caso de que se trate de una acción necesaria para salvar una vida humana en el mar. También se contempla aquellas que tienen que ver con control y ayuda al tráfico marítimo en áreas de especial regulación y zonas cubiertas por dispositivos de separación del tráfico. En este punto también se recoge el apoyo y asesoramiento a administraciones marítimos, así como las operaciones de salvamento de bienes. Por último, también estarán exentas del cobro de tarifas las actividades de formación, docencia, ensayos y homologación.

Los consejos de Salvamento Marítimo para este verano

En su web oficial, Salvamento Marítimo hace mención especial a las embarcaciones recreativas con recomendaciones tanto para antes de zarpar como para durante la navegación. "Cada verano nuestros profesionales atienden un gran número de emergencias relacionadas con embarcaciones de recreo en las costas españolas", exponen. Y sentencian: "Muchas de estas incidencias podrían evitarse con un buen mantenimiento de la embarcación y la previsión de realizar las comprobaciones de seguridad antes de partir".

Por estas razones, Salvamento Marítimo recuerda a los usuarios de embarcaciones recreativas que tengan en cuenta una serie de factores antes de salir a la mar. Por ello, pide que se revise el estado del barco, del motor, del equipo de seguridad a bordo y de las radiocomunicaciones. Asimismo que se compruebe llevar toda la documentación, que se planifique la salida, que se prepare a la tripulación y se consulte el tiempo antes de salir, entre otras cosas.

Durante la navegación, Salvamento Marítimo da consejos para prevenir los abordajes y las colisiones, cómo proceder con los baños en mar abierto, qué hacer cuando hay anuncio de mal tiempo, cómo fondear y qué hacer en caso de avistamiento de orcas.