Los planes del fin de semana del 8 al 10 de noviembre

1.Manu Sánchez en El Falla

Manu Sánchez actúa este viernes, 8 de noviembre en el Teatro Falla, donde presentará El último santo, a las 20.00 horas. El humorista sevillano, enamorado confeso de Cádiz, muestra con esta obra que no todo es lo que parece y que, hasta el mismísimo infierno puede convertirse en el auténtico paraíso.

2.Arranca el Festival de Música Manuel de Falla

El Festival de Música Española de Cádiz Manuel de Falla arrana este viernes con una programación cargada de novedades, que se prolonga hasta el 24 de noviembre. El 8, inaugura el encuentro Giralda Brass. Fanfarrias para una fiesta, en la plaza San de Dios. Éste es el programa completo.

3. Lehman Trilogy en El Puerto

Bajo la dirección y adaptación de Sergio Peris Mencheta el Teatro Pedro Muñoz Seca acoge este sábado, 9 de noviembre esta irónica y mordaz obra que ahonda en las etapas de construcción y deriva del capitalismo moderno. Más de 120 personajes desfilan delante de nuestros ojos de la mano de 6 músicos actores en un fascinante y divertido viaje que narra, desde un punto de vista pedagógico y crítico a la vez, los vaivenes de la economía, sin dejar de lado al público, al que hacen partícipe.

4. Semana de la Ciencia en Los Toruños

Del viernes 8 de noviembre al domingo 17 de noviembre se celebra la Semana de la Ciencia en la Casa de Los Toruños, que se inaugura con la exposición 50 años de la misión Apolo 11. También habrá conferencias durante toda la semana y el domingo habrá dos talleres, de 12.00 a 14.00: el Planetario El viaje de IO y otro Taller de Ornitología. Todas las actividades son gratuitas. Aquí podrá leer todo el programa.

5. Mercado de quesos y visitas en Rota

Un plan ideal para hacer en familia es una visita a Rota este fin de semana. En la Plaza de España se celebra el Mercado Quesos, que estará abierto el sábado 9 de once de la mañana a cuatro de la tarde, y de seis de la tarde a once de la noche; y el domingo en horario de once de la mañana a tres de la tarde. La actividad gastronómic aofrece una interesante alternativa para completar la visita y el paseo por el centro.

Una actividad puede ser una visita guiada al Castillo de Luna de Rota, que se celebra este sábado y viernes. El precio es de 2 euros y 1 euros, para niños de 6 a 12 años. Es imprescindible reservar y recoger ticket con antelación en la oficina de turismo en la Torre de la Merced. En calle Compás del Convento, 10.

6. Semana del Estero en Chiclana

Chiclana está inmersa en la VII Semana del Estero. Tras el despeque celebrado este miércoles en Manguitael, este viernes se entregará, a la una de la tarde, la ‘Dorada de Oro’ a la consejera técnica adscrita a la dirección general de Pesa y Acuicultura de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, y al rejoneador, Álvaro Domecq, en un acto que se desarrollará en las inmediaciones de la Marisquería Manguita. Allí se llevará a cabo la fiesta popular del pescado de estero hasta el domingo. Durante todo el fin de semana, las personas que asistan podrán disfrutar del pescado de esteros capturado durante el despesque del miércoles. Y el domingo, última jornada de la Semana de los Esteros, se llevará a cabo el Día del Masterchef del Estero en el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana.

7. La II Feria Internacional de Fotografía de Naturaleza con actividades en Benalup

La II Feria Internacional de Fotografía de Naturaleza 'Cádiz Photo Nature' llega esta fin de semana a Benalup-Casas Viejas, y en concreto al área recreativa Wakana Lake. Para ello se ha preparado un programa amplio de actividades que se desarrollarán en la carpa de conferencias, la carpa de talleres y las actividades de exterior. Además, el recinto cuenta con una zona de esparcimiento, stands con un centenar de expositores y artículos relacionados con el mundo de la fotografía y una zona de restauración y ocio.

Para facilitar los desplazamientos al área recreativa el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas ha contratado un servicio de autobús gratuito para el sábado 9 de noviembre. Las inscripciones para visitar la Feria son gratuitas y se pueden realizar desde este enlace web.

8. Construir una maqueta de El Puerto

El centro comercial El Paseo ofrecerá durante los tres primeros sábados de noviembre una actividad educativa en la que los más pequeños podrán participar en la construcción de una maqueta con los elementos más representativos de El Puerto de Santa María. Así, se instalará la base para una gran maqueta de la ciudad, con sus calles y sus espacios más reconocibles, para que los niños y niñas la completen con figuras y construcciones de plastilina de edificios, monumentos, zonas verdes, ciudadanos, mobiliario urbano…El primer taller gratuito se realizrá este sábado de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

9. Puntillitas Flamencas en La Merced

El Centro de Arte Flamenco La Merced acoge el encuentro Puntillitas Flamencas, con Sara Jiménez y su Real de la Alhambra; Cristina Hall y Álvaro Romero con Animals, y Sara Jiménez y Macarena López, con Tápate niña. Es este viernes, 8 de noviembre a partir de las 21.00 horas.

10. Arte 'In situ' en Puerto Real

Este sábado, 9 el arte toma la calle de la mano de La Máquina Creativa, que colmará de diferentes formatos artísticos cada banco del parque de El Porvenir en la segunda edición de In situ. Pintura, escultura, dibujo, talleres y música en directo colmará la creativa jornada desde las 12.00 y hasta las 20.00 horas, repitiendo la fórmula de la edición anterior consistente en 1 artista: 1 banco.