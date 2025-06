Plaga de polillas gigantes: la planta para acabar con estos insectos

En varias regiones de España se está notando un notable incremento de polillas en las últimas semanas. El repunte de estos lepidópteros se debe a una combinación de factores naturales, entre ellos, el aumento de las temperaturas, la mayor capacidad reproductiva de los insectos asociada al cambio climático, y la posible llegada de ejemplares migratorios desde el Norte de África gracias a corrientes cálidas favorables

Según apuntan desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), la especie detectata es la autographa gamma (conocida comúnmente como mariposa plusia), que no representa ningún riesgo para la salud humana ni para los cultivos, y su presencia obedece a factores estacionales y climáticos. Por eso lanzan un mensaje de tranquilidad.

“Es importante no caer en el alarmismo”, aclara Jorge Galván, director general de ANECPLA, “aunque estas polillas pueden resultar llamativas por su tamaño, no hablamos de una plaga en sentido estricto, ya que no están provocando daños cuantificables ni para la salud ni para el entorno. Tener una alta presencia de insectos no siempre implica un problema sanitario”, añade. “Esta especie en concreto es autóctona de la Península Ibérica, pero también se encuentra distribuida por gran parte de Europa, el Norte de África y zonas de Asia. Es normal que, con ciertas condiciones meteorológicas, sus poblaciones aumenten puntualmente”, indica Galván.

Desde ANECPLA subrayan que la Autographa gamma no está relacionada con las polillas de la ropa y que, en su fase larvaria, solo en situaciones muy concretas podría alimentarse de algunos productos almacenados como cereales o granos.

La planta que ayuda a ahuyentar las polillas

La prevención en el hogar sigue siendo una herramienta útil para quienes quieran evitar el contacto con estos insectos, especialmente en personas con fobias o baja tolerancia. Desde ANECPLA dan algunos consejos:

Instalar mosquiteras en ventanas y puertas.

Sellar rendijas o grietas por donde puedan entrar.

Guardar alimentos en recipientes herméticos.

Mantener una higiene adecuada en despensas y cocinas.

Además, hay una planta que ayuda ahuyentarlas y que es una aliada perfecta en casa. Se trata de la lavanda, una planta que por sus aceites esenciales crean un aroma característico que evita que entren en su casa. Parece que su olor nos gusta a las personas pero no a los insectos, entre ellos a las polillas. Así que también puede servir contra los ácaros por ejemplo.

El lugar ideal para colorcarlo sería en los alrededores de las ventantas, por donde suelen colar en las casas.

“Desde ANECPLA insistimos en que la clave está en mantener una buena higiene doméstica y adoptar medidas básicas de exclusión, pero sin caer en la alarma. Los insectos, como estas polillas, cumplen funciones ecológicas valiosas y forman parte del equilibrio natural”, apunta su director general.