La ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, se despliega en Grazalema, Ubrique y otros pueblos de Cádiz para ofrecer alimentos y ayuda

Ante la situación que se está viviendo en Grazalema, Ubrique y otras zonas de la provincia de Cádiz, cualquier ayuda es necesaria. En estos días, algunos de los bares han abierto sus puertas para ofrecer comida caliente gratis a los vecinos afectados y a todo aquel que lo necesitara. Además de los hoteles y apartamentos que están ofreciendo sus habitaciones para las personas que han sido desalojadas de sus domicilios.

Radio Ubrique ha compartido en sus redes el agradecimiento por el gesto de solidaridad ante esta situación, sobre todo, por la ayuda humanitaria que le ha ofrecido al Ayuntamiento de Ubrique la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés, para atender a todas las personas desalojadas y al personal que sin descanso trabajan en esta emergencia.

Según las informaciones de EFE, la ONG del chef José Andrés se ha desplegado en Grazalema y otros puntos de la provincia de Cádiz como Ubrique y Algeciras para ofrecer ayuda y alimentos a los cientos de desalojados por el temporal. Miguel Tortosa, miembro de la organización, ha explicado que también tienen previsto desplazarse a Zahara de la Sierra y a Ronda (Málaga), donde se han evacuado a los más de 1.500 vecinos de Grazalema.

Desde hace varios días, exactamente el 2 de febrero, esta organización se encuentra en la zona y, lo que suelen hacer en este tipo de circunstancias “es analizar la zona y traer comida rápida como bocadillos o molletes adaptándonos a la cultura (culinaria) del lugar. También fruta, agua y a veces algo de dulce”, ha explicado para EFE. Además, ha detallado que una vez transcurridas 48 horas, la organización ofrece un menú a base de comida caliente y se pone en contacto con restaurantes asociados de estos municipios gaditanos para las tareas de aprovisionamiento y distribución.