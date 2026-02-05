Este es el bar de Grazalema que ha abierto sus puertas para dar comida y refugio en plena crisis por las inundaciones por la borrasca Leonardo

“En medio del caos, siempre aparece la bondad de las personas”, así lo ha expresado el reportero Antonio Bernal, de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, a través de sus redes sociales, tras haber estado estos días cubriendo la situación de Grazalema por las inundaciones de la borrasca Leonardo y encontrar un lugar para reponer fuerzas.

Al igual que este reportero, son muchos los profesionales de los medios de comunicación que se han desplazado estos días hasta Grazalema para retrasmitir cómo se está viviendo la situación en este pueblo blanco gaditano que ha vivido su máximo histórico después de recibir 600 litros por metro cuadrado.

A pesar de las inundaciones, el reportero ha querido agradecer en sus redes sociales el gesto de Salvador, el dueño del Bar Zulema por abrir sus puertas y ofrecer comida caliente a todos los que lo necesitaran. “Allí hemos acudido varios compañeros de diferentes medios de comunicación que llevamos dos días trabajando e informando sobre la situación que atraviesa la localidad”, ha expresado en sus redes.

El reportero de Noticias Cuatro ha querido destacar la bondad del dueño del Bar Zulema tras ofrecerles comida caliente y no cobrarles / @antoniobernal_4

Comida caliente en el pueblo que más llueve de España

La sorpresa del reportero fue que “Salvador, el dueño del Bar Zulema, nos ha ofrecido un caldo calentito y una cena riquísima que luego se ha negado a cobrar. Hemos intentado pagarle, pero insistía en que no iba a cobrarnos después de un día tan duro como el de hoy”.

Ante este gesto de solidaridad y agradecimiento, el reportero ha recordado que “el mundo necesita más personas como Salvador que, en lugar de aprovechar una catástrofe para hacer dinero, te abre las puertas de su casa como si te conociera de toda la vida”.