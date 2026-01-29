Olvera llegó a los 106 km/h durante la borrasca Kristin en Cádiz, el pueblo con más viento: estas fueron las rachas más fuertes en la provincia

El temporal Kristin causó estragos en Cádiz este miércoles 28 de enero. La Agencia Estatal de Meteorología esperaba un día especialmente complicado en la provincia por un viento intenso, con rachas huracanadas que podría llegar a superar los 90 km/h en todos los municipios de la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste, la campiña y la Sierra gaditana. En el área del Campo de Gibraltar el riesgo se elevaría algo más porque la previsión era que en esta zona se llegaran hasta los 100 km/h.

Y parece que en buena medida, los pronósticos se cumplieron en Cádiz, con unos datos de las estaciones climáticas de Aemet que convirtieron a Olvera por un día en la ciudad del viento de la provincia, con rachas que superaron a Tarifa, la meca del viento y del surf. Según estos registros, en el municipio serrano quedó registrada a la 9:10 horas una racha que alcanzó los 106 km/h, ligeramente por encima de lo que marcaba Tarifa media hora más tarde, a las 9:40, cuando se alcanzó allí los 103 km/h. Igualmente por encima del límite de los 100 km/h quedó el Aeropuerto de Jerez, donde a las 8:30 horas los medidores marcaron 102 km/h.

El viento de componente oeste o suroeste también dejó jornadas complicadas en Barbate, con un pico máximo de 96 km/h a las 9:10 horas; Chipiona, con los 98 km/h que se registraron a las 9:30 horas; y San Fernando, que rozó los 95 km/h a las 10:30 horas.

Por debajo de 90 km/h quedaron otras tantas localidades gaditanas aunque las sensaciones de los ciudadanos más a pie de calle fuera de registros superiores. Fue el caso por ejemplo de El Bosque (82 km/h a las 10:00), Medina, San Roque y Vejer (88 km/h respectivamente) y Jimena con 87 km/h a las 9:40 horas.

En el caso de Cádiz capital, las rachas máximas de 'apenas' 79 km/h sembraron igualmente el caos en la ciudad, con numerosas caídas de árboles y cartelería, con cubiertas de pabellones deportivos escolares y coches dañados. La peor parte de la borrasca en la ciudad, asociada al 'jetstream' extratropical se la llevaron las carreteras y en concreto la autovía CA-33 que conecta con San Fernando. La fuerza del viento cubrió con la arena de la duna de Cortadura algunos tramos. La parte más crítica se situó en el punto kilométrico 0.7-0.8 en dirección hacia La Isla, incluso con varios vehículos atrapados con los depósitos de arena.

Grazalema, el municipio donde más llovió de toda España

La especial orografía de Grazalema hacen de este municipio serrano uno de los más lluviosos de España, y la borrasca Kristin volvió a darle el récord pluviométrico este miércoles con casi 179 litros/metro cuadrado registrados en la estación de Aemet en la localidad, casi el doble de lo que se acumuló en el segundo punto más lluvioso del país, Castell de Ferro en Granada con 90 litros.

¿Y por qué llueve tanto en Grazalema? El efecto Fhöen es el responsable de esto, un proceso meteorológico en el que las nubes se ven obligadas a ascender para superar la cadena montañosa y, al enfriarse en esta subida, va generando precipitaciones fruto de la condensación. Los vientos que llegan desde el Estrecho, al entrar en contacto con las masas de aire más frías del Atlántico, favorecen la formación de nubosidad al atravesar la zona de Grazalema. Como resultado, se desarrollan nubes de nivel medio, de tonalidad gris, responsables de abundantes precipitaciones. Además, la sierra de Grazalema actúa como el primer obstáculo orográfico para estas nubes procedentes del oeste, lo que da lugar al conocido efecto Fhoën.