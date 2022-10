Un octubre más caluroso en Cádiz: Los motivos y hasta cuándo

El mes de octubre ha sido más cálido de lo normal en Cádiz. Con un pie en noviembre, apenas hemos echado mano del jersey, pues el mes ha transcurrido con una media de dos a tres grados más de temperatura, alcanzando hasta 30 grados en estos días. Pero, ¿cuál es el motivo de este calor interminable?

El meteorólogo gaditano Manuel Salguero explica que "estamos ante una situación excepcional debido a una configuración atmosférica que se está repitiendo y que se ha dado durante prácticamente todo 2022, en el que ha habido temperaturas por encima de la media".

Especifica que "hay un área de bajas presiones o borrasca al oeste y un área de altas presiones o anticiclón al este, una configuración que se está dando a nivel global en la Península e incluso en Europa Occidental y esto nos inyecta viento de componente sur, procedente de latitudes bajas del Sáhara". Una situación que no es rara, asevera, "pero sí llama la atención la de veces que se están repitiendo estas persistentes anomalías atmosféricas".

Por lo general el viento del sur se asocia a lluvia, "pero la meteorología es compleja y al darse esta situación repetitiva impide la lluvia en Cádiz". De hecho, añade, "tenemos la lluvia muy cerca, pero no nos llega a afectar, los frentes no suelen pasar de Portugal y Galicia, como mucho están alcanzado Extremadura y Huelva". Por este motivo, "son muchos los días nublados que se están dando, pero no llega a llover".

A la pregunta de si esta situación se puede prolongar la respuesta es que sí, "a corto o medio plazo no se ven cambios importantes, es decir, de aquí a la próxima semana no lloverá", aunque las temperaturas tenderán a normalizarse a partir de la semana que viene, "por lo que no hará tanto calor y empezarán a ser más frescas".

Vuelta a la normalidad en noviembre

Manuel Salguero comenta que pese al calor actual, es posible que en dos semanas entre frío, "pues las temperaturas serán más propias de este mes", por lo que el el cambio será más radical, "sin apenas sensación de otoño".

Lo que no puede avanzar es si será un noviembre lluvioso, "es imposible saberlo aún", aunque sí quiere aprovechar para hacer un llamamiento al uso responsable del agua. "Tenemos que ser conscientes de la situación que estamos atravesando, nuestros embalses están a menos del 25 por ciento a nivel provincial y no quiero ser alarmista pero si no empieza a llover la situación puede ser crítica"·

Desde Aemet apuntan en este sentido que conforme avance noviembre, los frentes atlánticos que progresen de oeste a este irán dejando chubascos. Hay que tener en cuenta que noviembre es uno de los meses más lluviosos en el conjunto anual en gran parte de España: ocupa el primer lugar en el litoral norte, Baleares, algunas comarcas del sureste, oeste de Extremadura, la sierra madrileña y en el extremo oriental de Andalucía.