La nube de azufre del volcán de La Palma puede llegar a Cádiz el jueves

Los efectos de la erupción volcánica registrada el domingo en la isla de La Palma se dejarán sentir también en la provincia de Cádiz y en la practica totalidad de la Península.

Según la investigación realizada por científicos del Servicio de Monitorización Atmosférica Copernicus, las emisiones de dióxido de azufre emitidas por el volcán de Cumbre Vieja se desplazarán hacia el interior de África en los próximos días, moviéndose por el norte de Marruecos para acabar llegando a la Panínsula Ibérica.

Estas partículas comenzarían a entre por Murcia y la Comunidad Valenciana, afectando a la provincia de Cádiz a partir del jueves y cubriendo el país el viernes.

Predicted transport of sulphur dioxide from eruption of #CumbreVieja #LaPalma volcano🌋 over the next few days in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast initialized 20 Sept 12 UTC visualized by @Windycom https://t.co/YodDe37PUy #Lapalmaerupcion pic.twitter.com/JX00t1IVx6