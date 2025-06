Así es 'No Ni Ná' la tienda de Paz Padilla y su hija Anna cuyo logo genera polémica en Zahara de los Atunes

Paz Padilla es conocida por ser presentadora de televisión, humorista, escritora y por sus obras de teatro, a lo largo de la vida la gaditana ha diversificado su negocio aunque siempre ha estado en el foco mediático. Con el paso del tiempo ha descubierto que además dedicarse profesionalmente a la vida pública quería tener otro tipo de empresas que reportasen beneficios, pero que no supusieran su presencia constante y por eso es propietaria de una marca de ropa y de varios restaurantes.

La marca de ropa No Ni Ná fue fundada por Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer Padilla, ambas querían hacer un proyecto común y comenzaron esta aventura hace unos años de manera online. La gran acogida que tuvo entre el público, obligó a las dos empresarias a tomar cartas en el asunto y abrir una tienda física en Zahara de los Atunes, localidad barbateña a las que ambas están muy unidas.

Los gustos de madre e hija son muy diferentes, pero se han puesto de acuerdo en crear una línea de prendas de ropa que consiga unir ambos estilos y que llegue a todas las edades y generaciones. Además de ropa, con el paso del tiempo han ido sumando más prendas y ahora tienen una gran colección de bolsos, carteras, complementos y por supuesto, ropa que se hace de manera artesanal. Paz Padilla y Anna Ferrer apuestan por el comercio de calidad y por eso los productos están elaborados de manera artesanal en un taller de Ubrique, especialmente los bolsos y marroquinería.

El logo de la marca es una raspa de pescado que ha sido diseñado por Xoan Viqueira, un ilustrador amigo de la humorista y que ha protagonizado en estos últimos días muchas noticias. Recientemente, salían a la luz el testimonio de algunos comerciantes de Zahara de los Atunes que afirmaban que Paz Padilla les había pedido que quitaran la mercancía que tenía un logo con una raspa de pescado. Este símbolo ha sido muy usado a lo largo de los años por los comerciantes locales, que no entienden la postura de la humorista que pretende demandarlos por haber copiado su logo.

Los comerciantes afirman que la raspa del pescado se trata de un "elemento cultural" que forma parte de la localidad gaditana y que llevan usando más de 20 años. Por parte de la actriz, ha sido su hija la encargada de dar la cara y explicar la situación a través de las historias de Instagram. Anna Ferrer afirma que no han sido ellas las encargadas de mandar el burofax a los comerciantes, sino que ha sido gabinete jurídico de Patentes.

Paz Padilla y su hija se defienden de los ataques

"Hay gente que no sabe, desconoce cómo funciona la propiedad intelectual. 'NoNiNá' y nuestro logo es una marca registrada. Hemos registrado nuestro logo, incluso algunas de las frases que solemos utilizar", comenzaba explicando la influencer. Que se mostraba tajante a la hora de resolver la problemática que se ha formado en torno a su figura y la de su madre, en la localidad barbateña a la que ellas acuden con asiduidad.

Anna Ferrer Padilla ha dejado claro que ni su madre ni ella han sido las responsables del trámite burocrático que se ha hecho, sino que ha sido cosa del registro de marcas y patentes. "Quien decide si ese logo se parece mucho o no, no lo decido yo, ni mi madre, ni mi prima, lo decide la oficina de registros de marcas y patentes. Si considera que se parece demasiado, entonces es cuando hay un trámite. Si ellos no lo deciden, no pasa nada", apunta la joven al respecto.

Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede finalmente y si este trámite pedido por la firma de Paz Padilla y su hija obliga a los comerciantes locales a retirar el logo de la raspa del mercado o, sí, por el contrario, queda en un malentendido y ambos pueden conversar el logo a pesar de que tenga cierto parecido.