Paz Padilla en el centro de la polémica en Zahara de los Atunes por el uso de la raspa como logo

Paz Padilla lleva a gala ser gaditana y su faceta como empresaria la ha llevado a tener varios negocios, una marca de ropa llamada NoNiNá y algunos restaurantes, uno de los cuales está también en Zahara de los Atunes, El Trompeta, que era anteriormente de su hermano Luis que falleció hace unos meses. A pesar de que Padilla es una de las caras más reconocidas y queridas de esta localidad gaditana ahora parece que el pueblo se ha vuelto en su contra.

¿Qué ha provocado que Paz Padilla se convierta en el foco de la polémica en Zahara de los Atunes? Resulta que algunos de los empresarios de la zona han recibido un burofax enviado por el gabinete jurídico de Patentes a petición de NoNiNá en el que piden que retiren todos los artículos que tengan como logo una raspa de pescado. Este es uno de los símbolos de identidad que se ha usado a lo largo de los años por los establecimientos de la zona, sin que nadie reclamase su exclusividad, pero a partir de ahora no podrán hacerlo y acusan a la humorista de "apropiación cultural indebida".

Los empresarios afectados por esta afrenta aseguran que su logo, que incluye una raspa, no se parece en absoluto al que tienen registrado Paz Padilla y su hija Ana Ferrer. Tanto es así que han llenado la localidad barbateña con carteles que en los que piden: "liberación de la raspa zahareña del copyright". Esto no ha sentado bien a la humorista y a su hija y según los propios comerciantes ellos habrían recibido amenazas de Paz Padilla para la retirada de los productos en los que apareciese una raspa de pescado.

"Paz vino aquí a nuestra tienda y estuvo grabando desde la puerta y diciendo que quitáramos todos los artículos que tienen la raspa, porque si no lo quitábamos nos veríamos las caras en los tribunales", afirmaba uno de los afectados en el programa de Tardear. "Nos mandó un burofax y dice que nos estamos aprovechando de su marca. Yo me he sentido amenazado", aseguraba.

Paz Padilla y Anna Ferrer Padilla se defienden ante las acusaciones

Tras el revuelo causado, Anna Ferrer Padilla ha tenido a bien subir varias historias a Instagram defendiendo su postura y contando lo que ha ocurrido. "Hay gente que no sabe, desconoce cómo funciona la propiedad intelectual. 'NoNiNá' y nuestro logo es una marca registrada. Hemos registrado nuestro logo, incluso algunas de las frases que solemos utilizar", comenzaba explicando la influencer.

La hija de la humorista ha detallado que esta práctica es muy común para poder proteger tu marca y que no haya otras personas que se puedan lucrar de tu imagen para sacar beneficio de la misma. La influencer ha comentado que no sólo registraron el nombre de la marca sino que también el diseño de la raspa. "No son todas las raspas del mundo ni todos los atunes", afirmaba la joven en su Instagram.

"¿Eso qué hace? Proteger tu imagen. Pueden utilizar tu raspa para algo negativo o simplemente para atraer o lucrarse de la imagen de tu marca. Está habiendo revuelo por una tienda que estaba utilizando unos productos con una raspa muy similar a la nuestra", explicaba Padilla. Además, ha ahondado en el tema de la demanda.

Anna Ferrer Padilla ha dejado claro que ni siu madre ni ella han sido las responsables del trámite burocrático que se ha hecho, sino que ha sido cosa del registro de marcas y patentes. "Quien decide si ese logo se parece mucho o no, no lo decido yo, ni mi madre, ni mi prima, lo decide la oficina de registros de marcas y patentes. Si considera que se parece demasiado, entonces es cuando hay un trámite. Si ellos no lo deciden, no pasa nada", apunta la joven al respecto.

"Nuestra raspa está registrada. Somos una marca que aunque tengamos una tienda en Zahara estamos creciendo mucho y más que vamos a crecer. Lo lógico es que tú protejas tu propia marca. No se puede utilizar una raspa igual o muy parecida a la nuestra", concluía de esta manera la explicación de la influencer sobre la polémica del uso de la raspa.