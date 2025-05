Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, cuenta en redes como fue la reforma de su casa: "Una chapuza"

Anna Ferrer es la hija de Paz Padilla, por lo que la fama se le concede debido a este título, desde muy pequeña ha estado expuesta en los medios de comunicación debido a la profesión de su madre: actriz, presentadora y humorista. Cuando cumplió la mayoría de edad, Ferrer se mostraba muy celosa de su intimidad y prefería no hablar de su vida privada porque eso acaparaba los titulares de las revistas del corazón. No obstante, desde hace unos años la joven se ha convertido en creadora de contenido en redes sociales y es ella misma la que revela toda la información que considera relevante acerca de su vida.

Su faceta como influencer y empresaria le han permitido a la joven llevar un tren de vida que no es propio para alguien de su edad, pero lo cierto es que la joven se compró su vivienda hace unos meses y ha decidido hacerle una reforma. Ha sido cuando ha terminado la obra de su casa cuando ha descubierto "la chapuza" que ha realizado la empresa que ha estado trabajando en ella, ya que no ha quedado como se podría esperar.

Anna vivía de alquiler en un piso del centro de Madrid mientras terminaba de reformas su casa y menudo disgusto se ha llevado cuando ha entrado a vivir en ella. "Voy a contaros toda la chapuza que me hicieron en la reforma sin enfadarme", empezaba explicando la hija de Paz Padilla. Los obreros que estaban trabajando en su domicilio le habían dado una fecha de entrega de la casa, pero finalmente no han cumplido con ella y se han retrasado en la entrega, esto indignó mucho a la joven.

"Primero, que tardaron mucho más de lo esperado y el día que vine a hacer la mudanza, que ellos lo sabían con tres meses de antelación que, además, tuve que avisar a mi piso de alquiler que lo dejaba. Llegué aquí y aún estaban poniendo los rodapiés, me faltaba un baño entero, no tenía lavabo… Estaba todo a medio hacer", relataba Ferrer.

En el vídeo que ha colgado en sus redes sociales, ha querido enseñar algunos de los grandes desperfectos que tiene su hogar y que a pesar de que las cosas no estaban bien hechas, la empresa que lo hizo lo entregó sin más. "Cuando digo chapuza me refiero a los acabados en general. Por ejemplo, una puerta corredera no cerraba y la puerta de mi habitación se abría sola. ¿Esto qué es? Se dejaron sin poner la cornisa de la ventana, los embellecedores. Una pared del salón no está recta. Mirad el váter, se ve el pladur. El enchufe de mi mesilla no iba. Los interruptores, ninguno enciende el correcto", comenta la influencer.

La joven ha querido disculparse con dos amigos que tiene a los que les ha recomendado la misma empresa que le hizo a ella la reforma y que tampoco han quedado satisfechos con el resultado de sus hogares después de las obras. Anna Ferrer afirma que contrató a esta empresa por recomendación de un conocido, pero que ha resultado ser un fiasco. La única alegría que tiene la hija de Paz Padilla en su casa nueva es la cocina. "Lo único bueno es mi cocina porque no la hice con esa empresa, menos mal", termina el vídeo la creadora de contenido llena de rabia y frustración.