La nieve cubre de blanco el pico más alto de Los Alcornocales: así se veían sus montañas nevadas desde el pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía

La Sierra del Aljibe amaneció el pasado sábado cubierta por un velo blanco en su punto más alto a 1.092 metros
La primera nevada del 2026 sorprendió a los vecinos de Villaluenga del Rosario y Grazalema, este sábado, 24 de enero, al despertarse por la mañana y ver cubierto de blanco estos pueblos de la Sierra de Cádiz. Las intensas lluvias de estos días dejaron paso a la nieve, pudiendo así disfrutar de una jornada inusual pero inolvidable en estos pueblos gaditanos.
Aunque no es habitual que suceda este fenómeno natural en los pueblos de la Sierra de Cádiz, durante el año puede haber excepciones como la que se vivió este pasado sábado. Aunque más inusual es que nieve en otros puntos de la provincia de Cádiz, como Alcalá de los Gazules. Este pequeño pueblo, reconocido por la red Pueblos Mágicos de España como el más mágico de Andalucía este 2026, se despertó con una imagen de postal.
Este pequeño pueblo gaditano es la puerta de entrada al Parque Natural de Los Alcornocales, por lo que está al abrigo de un paraje natural único y de una extensa vegetación. Tras las intensas lluvias, los montes de Alcalá de los Gazules amanecieron más verdes que nunca y, su sierra del Aljibe, en su punto más alto a 1.092 metros, cubiertos de un velo blanco.
Tal y como se puede ver en el vídeo de @Ruta_Gazules, la nieve también tiñó de blanco el pico más alto del Parque Natural de Los Alcornocales. Un fenómeno que sucede cada cierto tiempo y que hacía algunos años que no ocurría en esta zona. El vídeo, grabado desde el Mirador de la Coracha, refleja unas vistas increíbles de este pequeño pueblo abrazado por la naturaleza.
