Villaluenga del Rosario y Grazalema amanecen cubiertos de nieve: el encanto de la primera nevada del año en estos pueblos de Cádiz

El amanecer de este sábado, 24 de enero de 2026, ha dejado al descubierto una bella estampa invernal en la Sierra de Cádiz. La Aemet ya avisaba de que podría producirse una nevada en Villaluenga del Rosario y así ha sido. Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, integrado en la red Pueblos Mágicos de España, se ha despertado esta mañana cubierto por un manto blanco dejando así una imagen como si fuera una auténtica postal navideña.

Un pueblo de cuento, rodeado de naturaleza y con sus montañas cubiertas de nieve. Al igual que ha sucedido en la vecina Grazalema, que también se ha despertado con alegría al ver la nieve sobre sus calles y puertos de montaña como el Puerto del Boyar y Las Palomas. Las carreteras, que fueron cortadas entre los kilómetros 40 y 46 desde las 5 de la mañana ante esta nevada, vuelve a estar abiertas. Eso sí, si van a circular hay que hacerlo con precaución ante la formación de placas de hielo.

La nieve también trae sin embargo otras consecuencias y hay diversos cortes en carreteras.