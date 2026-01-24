La fuerte nevada en la Sierra de Grazalema provoca cortes de carreteras

La fuerte nevada que ha caído esta madrugada en la Sierra de Grazalema ha obligado a cerrar al tráfico rodado los Puertos del Boyar y Las Palomas. La Junta de Andalucía ha enviado imágenes espectaculares de las vías de acceso a Grazalema y Villaluenga con un espeso manto de nieve. Aunque a las cinco de la mañana el trabajo de las máquinas quitanieves, que estuvieron echando sal sobre el asfalto, permitió su apertura, a las ocho y media de la mañana otra nevada hizo que volvieran a cerrarse estas vías, que a lo largo de la mañana se espera queden abiertas al tráfico.

Otra imagen de la nevada.

La primera gran nevada de este 2026 también ha teñido de blanco las localidades serranas, ofreciendo una imagen espectacular y muy esperada por los amantes de los paisajes helados. Las previsiones de la Aemet daban posiblidad de nevadas a cotas más bajas de lo habitual, y no se descarta que el frío y las precipitaciones en forma de nieve vuelvan a aparecer a lo largo de la jornada de este sábado blanco.

La Guardia Civil y la DGT recomiendan extremar las precauciones al volante en las carreteras de la provincia debido al temporal Ingrid.