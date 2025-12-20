Una mujer es despedida sin indemnización por llegar antes a su trabajo: "No había nada que hacer"

Llegar antes al trabajo suele interpretarse como una muestra de compromiso y responsabilidad por parte del empleado. Sin embargo, un caso reciente ha demostrado que esto no siempre se considera así. Una mujer ha sido despedida sin derecho a indemnización por presentarse de forma reiterada en su puesto antes de la hora oficial de entrada, una conducta que la Justicia ha considerado motivo suficiente para avalar un despido disciplinario. "No había nada que hacer", fue una de las advertencias que recibió por parte de la empresa.

Ha sido el programa Espejo Público el que ha puesto luz sobre este llamativo caso que se ha dado en una empresa de paquetería en la provincia de Alicante. La empleada debía entrar todos los días a las 07:30 de la mañana, pero la mujer prefería entrar 30 o 40 minutos antes de manera habitual. La empresa afirma que en esas horas no había ningún tipo de tarea asignada a la trabajadora ni actividad para desarrollar, esto se le comunicó en varias ocasiones a la mujer en cuestión.

A pesar de las advertencias por parte de la empresa a la empleada de que llegara al centro de trabajo en su horario establecido en lugar de antes, la empleada siguió entrando a la hora ella que consideraba. Este tipo de comportamiento no fue tenido a bien por la empresa porque su actitud suponía desobediencia a sus instrucciones y además incurría en un incumplimiento de las normas internas.

Advertencias ignoradas y pérdida de confianza

El conflicto no se limitó únicamente a la entrada anticipada. Durante el proceso judicial, la empresa expuso otros comportamientos que, a su juicio, agravaron la situación. Entre ellos, que en varias ocasiones la trabajadora fichó la salida cuando ya no se encontraba en el centro o que realizó una venta no autorizada de material usado perteneciente a la empresa.

Estos hechos fueron determinantes para el juzgado, que puso el foco en la ruptura de la confianza entre ambas partes. La sentencia considera probado que la empleada fue advertida de forma clara y reiterada de que no debía acudir antes de su horario y que, aun así, decidió seguir haciéndolo.

El fallo judicial: despido procedente

El Juzgado de lo Social declaró el despido procedente, lo que implica que la trabajadora no tiene derecho a indemnización. La resolución se apoya en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la desobediencia y el incumplimiento grave de las órdenes empresariales como causa de despido disciplinario.

El tribunal subraya que el debate no gira en torno a si llegar antes es bueno o malo, sino a que la empleada incumplió instrucciones legítimas de la empresa de forma continuada. En este sentido, la Justicia entiende que el empleador tiene potestad para organizar horarios y accesos, siempre que estas normas estén debidamente comunicadas.