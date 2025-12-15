Las fechas de cobro de la paga extra de la Navidad 2025 para los trabajadores

Llega diciembre y millones de empleados españoles esperan como agua de mayo la paga extra de Navidad. Este ingreso adicional está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores como una gratificación extraordinaria y es clave para la economía de muchas familias. Llegan fechas donde se reúnen muchos familiares, se hacen regalos y todo ello tiene un precio, por eso, esta paga es tan importante para muchos de los trabajadores.

¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad?

La respuesta no es única. La ley no fija un día concreto para su abono, aunque sí establece que debe pagarse "con ocasión de las fiestas de Navidad". En la práctica, la mayoría de empresas opta por ingresar la paga extra entre el 15 y el 25 de diciembre, coincidiendo con los días previos a Nochebuena, aunque el momento exacto depende del convenio colectivo o de la política interna de cada compañía.

En muchos casos, las empresas adelantan el pago a mediados de mes para facilitar que los trabajadores dispongan del dinero antes de los principales gastos navideños. Otras, sin embargo, lo hacen más cerca del 20 o incluso en la última semana antes de Navidad.

La paga extra de Navidad supone un alivio para muchas economías domésticas, pero conviene recordar que tiene efectos fiscales. Al tratarse de rendimiento del trabajo, puede influir en las retenciones de IRPF y en el resultado final de la declaración de la renta.

Qué dicen los convenios colectivos

Los trabajadores cuando entran a trabajar en una empresa deberán decidir en caso de que haya pagas extra es cuando quiere recibirla. Hay quienes apuestan por prorratear las pagas y esto implica un aumento en su salario mensual, con respecto al resto de sus compañeros que no lo tienen, pero también se les excluye de esas pagas extra, en verano y Navidad.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce dos pagas extraordinarias al año como mínimo, pero permite que se prorrateen si así lo recoge el convenio o el contrato laboral. Por eso, revisar la nómina y el convenio colectivo es fundamental para saber cómo se cobra la extra de Navidad en cada caso concreto.

Qué ocurre en el sector público

Los empleados públicos también cuentan con paga extra de Navidad, aunque el calendario suele ser diferente al del sector privado. En muchas administraciones, el ingreso se adelanta y se cobra a finales de noviembre o en los primeros días de diciembre, una práctica habitual para garantizar que el dinero esté disponible antes de las fiestas.

La fecha exacta puede variar según la administración —estatal, autonómica o local—, pero lo normal es que los funcionarios no tengan que esperar a mediados de diciembre para ver reflejado el ingreso.

El Estatuto de los Trabajadores es el lugar en el que aparecen como deben abonarse este tipo de pagas extraordinarias al año y eso dependerá del convenio y el contrato de cada uno. Normalmente, los trabajadores en el sector privado suelen tener 12 pagas mensuales, una extraordinaria de Navidad y otra dependiendo del convenio colectivo o debido a aún acuerdo entre el empresario y el representante legal de los trabajadores.