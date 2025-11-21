La fecha de cobro de la pensión de noviembre y de la paga extra de Navidad en Cádiz

El final del año se acerca y con él llegan dos citas muy importantes para los pensionistas españoles: el cobro de la pensión mensual de noviembre y la esperada paga extra de Navidad. Como es habitual, la Seguridad Social realiza el pago a mes vencido, pero las entidades bancarias suelen adelantarlo a los últimos días del mes en curso, creando cierta expectación y variaciones en las fechas.

¿Cuándo llega la pensión de noviembre?

Oficialmente, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) realiza el ingreso de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, entre el día 1 y 4 del mes siguiente, es decir, a mes vencido. Sin embargo, para facilitar liquidez a sus clientes, la mayoría de los bancos y cajas de ahorro optan por adelantar este pago.

En el caso de la pensión de noviembre, los bancos suelen hacer efectivo el ingreso a partir del día 24 o 25 de noviembre. Es importante destacar que estas fechas pueden variar ligeramente dependiendo de la política interna de cada entidad financiera, e incluso si el día de pago cae en fin de semana o festivo.

Estas son algunas de las fechas de cobro en algunas de las principales entidades bancarias:

CaixaBank, Banco Santander, BBVA, y Banco Sabadell: Generalmente, adelantan el pago al lunes 25 de noviembre o, en algunos casos, al viernes 22 de noviembre .

Generalmente, adelantan el pago al o, en algunos casos, al . ING y Bankinter: Suelen ser de las primeras, abonando el ingreso alrededor del 22 o 23 de noviembre .

Suelen ser de las primeras, abonando el ingreso alrededor del . Abanca, Kutxabank y Unicaja: Lo más habitual es que realicen el pago entre el 24 y 26 de noviembre.

Por tanto, aunque la fecha oficial es principios de diciembre, la inmensa mayoría de los pensionistas tendrán su pensión de noviembre disponible en sus cuentas a partir del 25 de noviembre.

Paga extra de Navidad: ¿se recibe en noviembre o en diciembre?

Esta es la pregunta del millón cada final de año, y la respuesta es muy importante: la paga extra de Navidad se cobra junto con la pensión mensual de noviembre.

Según la normativa de la Seguridad Social, las pensiones que se perciben en 14 pagas (la mayoría de las pensiones contributivas como la de jubilación, incapacidad permanente, o viudedad) tienen dos pagas extraordinarias al año: una en verano (cobrada en junio) y otra en invierno, que corresponde a la mensualidad de noviembre.

Esto significa que, en lugar de recibir una única paga normal, los pensionistas recibirán en noviembre una cantidad equivalente a dos mensualidades:

La pensión ordinaria de noviembre.

La paga extraordinaria de Navidad.

El cobro de estas dos mensualidades se realizará en un único pago, siguiendo el mismo calendario de adelanto bancario que la pensión ordinaria. Por lo tanto, el ingreso de la pensión doble se producirá en las mismas fechas mencionadas anteriormente, es decir, a partir del 25 de noviembre en la mayoría de los casos.

Es crucial recordar que las pensiones que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias. Estos pensionistas solo recibirán una mensualidad normal.

El pago puntual de las pensiones es un compromiso ineludible de la Seguridad Social, y los bancos se coordinan para que este desembolso, vital para millones de familias, se produzca con la máxima celeridad posible. Si bien puede haber variaciones de 24 o 48 horas entre entidades, a finales de noviembre, la tranquilidad económica llegará a los hogares de los pensionistas.