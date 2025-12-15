La IA y algunos videntes hacen sus predicciones y eligen número para la Lotería de Navidad 2025

La cuenta atrás ha comenzado para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y como sucede cada año, son millones de personas las que se preguntan cuál será el número premiado en este 2025. Hay quienes para contar con un poco de suerte "extra" se deciden a consultar videntes y a este tipo de supersticiones se suma un nuevo protagonista: la inteligencia artificial. Pero, ¿es realmente útil fiarse de la tecnología y de los videntes a la hora de adquirir un décimo?

Hay que tener en consideración que el Sorteo Extraordinario de Navidad es completamente aleatorio, por lo que todos los números entre el 00000 al 99999, tienen exactamente la misma probabilidad de resultar premiados. No existen fórmulas mágicas ni métodos infalibles. Aun así, cada diciembre surgen listas de 'números favoritos' que despiertan el interés de los jugadores.

El 'favorito' de la IA

Al preguntarle a la Inteligencia Artificial qué número escogería para el sorteo de Navidad, no suele ofrecer una posibilidad de décimo a la primera por prudencia y advierte de que se trata de un sorteo aleatorio. Esta herramienta no está hecha para poder predecir qué número será el ganador en un juego de azar, aunque sí ofrece la posibilidad de analizar algunos de los comportamientos habituales de los jugadores y con esa información facilitar algunos números menos comunes.

La IA suele evitar fechas señaladas como el 25 de diciembre, años recientes o números repetidos como el 00000 o el 11111. ¿El motivo? Son combinaciones muy populares y, en caso de premio, se reparten entre muchas personas.

En este caso, al preguntarle a ChatGPT, su sugerencia para este 2025 es el número aleatorio 38467 que destaca por ser poco habitual, no tener un significado evidente y terminar en 7, una cifra tradicionalmente asociada a la suerte. No es una predicción, pero sí una elección estratégica para quienes prefieren minimizar el reparto del premio.

Números propuestos por algunos videntes

Aquellos que prefieren guiarse por las predicciones de los videntes tienen más opciones a la hora de escoger un décimo, ya que dependerá de quién sea el que haga la predicción optará por un número o una terminación.

Benita, conocida anteriormente como Maestro Joao, ha dejado claro cuál cree que va a ser el décimo ganador de El Gordo estas navidades de 2025. Apuesta por el 53.068 para ganar los 400.000 euros por décimo. Con respecto a otros premios que se reparten en este mismo sorteo afirma que la terminación ganadora del cuarto premio sería: 56; terminación del tercer premio: 35 y terminación del segundo premio: 88.

David Hernando, otro vidente, ha dejado claro en sus redes sociales cuál es su apuesta para El Gordo aunque hace una advertencia a sus seguidores. "Antes de continuar, un aviso importante: los números que se digan aquí no son para jugar (...) No se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan... El sorteo es un juego de azar y así debe tomarse".

Hernando afirma que el décimo que será agraciado con El Gordo será el 50056. El vidente tuvo un sueño que le llevó a dar esta predicción. "Mi amiga me dijo: 'Nos volveremos a ver'. Luego apareció con un vestido de oro y de ella salía una luz brillante. Oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056. Tenemos el número: 50056".

La estrategia de los jugadores

Las personas que compran décimos para Navidad suelen basar su decisión en un tema personal y es que escogen fechas simbólicas para ellos como pueden ser: cumpleaños, aniversarios, fechas familiares o números vinculados a la ciudad de origen son opciones muy comunes.

Hay quienes apuestan por los denominados como números 'bonitos', debido a que son capicúas o secuencias sencillas, este tipo de décimos suelen agotarse con mayor rapidez. Otros jugadores optan por seguir la estrategia inversa: números largos, irregulares y sin significado aparente. No aumentan las probabilidades de ganar, pero sí reducen la posibilidad de compartir el premio.

No hay que perder la perspectiva de que la verdadera razón por la que se compran los décimos de la Lotería de Navidad es por la ilusión que inunda este día en millones de hogares, donde esperan que alguno de sus números salga del bombo y lo cante alguno de los niños de San Ildefonso.