Casi un 50% de los gaditanos, amargados en Navidades: un estudio detalla que los 'cuñaos' les impiden disfrutar las fiestas

Las navidades son un periodo en el que las familias se reúnen, los amigos organizan quedadas y son motivo para ver a gente a la que normalmente no se ve, ya sea por costumbre o por obligación. Pero lo cierto es que hay un prototipo de persona que no suele ser bien recibido en estos grupos, tanto familiares, como de amistad, los llamados cuñaos. Estos hombres, porque suelen serlo en su mayoría, espantan y amargan las fiestas navideñas a los gaditanos, así lo ha declarado un estudio.

Un 47,7% de los gaditanos no disfrutará las fiestas por culpa de un 'cuñao'

Según la encuesta realizada a 10.000 personas, el 47,7% de los gaditanos reconoce que no podrá disfrutar plenamente de las fiestas debido a la presencia de un “cuñao” en su entorno cercano. El término vuelve a estar muy presente en redes sociales: se usa para describir a personas que interrumpen conversaciones, imponen sus opiniones y generan tensiones justo en los momentos en los que debería reinar la tranquilidad.

El 91,6% de los gaditanos asegura conocer a alguien que encaja en este perfil, aunque solo un 13% admite serlo. Además, el 51,2% afirma que coincidirá al menos dos veces con uno estas fiestas.

Así es el prototipo de 'cuñao' gaditano

Los datos dibujan un perfil bastante concreto. El cuñao típico en Cádiz es:

Hombre en el 81,9% de los casos

de los casos Entre 44 y 59 años , perteneciente a la Generación X

, perteneciente a la Generación X De 1,60 a 1,70 metros de estatura

de estatura Con tendencia política hacia el centro (31,6%)

Con una puntuación media de atractivo de 2 sobre 5

Pero no es solo cómo es, sino de qué habla. Los temas que más utiliza para dominar las conversaciones son:

Política (88,3%)

Historias personales de dudosa veracidad (61,2%)

Economía (58,9%)

Deportes (47%)

Temas internacionales (38,1%)

Suelen opinar también de tecnología, ciencia o cualquier asunto que surja, aunque no dominen la materia.

¿Qué actitudes molestan más en estas fiestas navideñas?

Uno de los grandes problemas de estos cuñaos es la invasión de la privacidad. Un 67,1% afirma que este tipo de personas formula preguntas incómodas o comenta asuntos personales sin reparos. Le siguen sus bromas inofensivas (55,2%) y la insistencia en imponer su opinión (40,9%). Ante estas situaciones, el 56,1% opta por enfrentarlos, mientras que un 41% se limita a seguirles el juego para evitar una discusión que arruine la cena.

El psicólogo Joan Gea explica que estas actitudes suelen responder a una necesidad de validación constante: "La convivencia navideña con personas narcisistas implica presenciar cómo buscan atención y reconocimiento, lo que puede eclipsar al resto. Entenderlo ayuda a poner límites y proteger la estabilidad emocional".

Los cuñaos alardean de sus conocimiento y habilidades

Este tipo de personas suelen presumir de sus habilidades o conocimientos en varios temas y en el estudio se ha esclarecido cuáles son sus principales temas para alardear:

Dar grandes consejos de vida (84,2%)

(84,2%) Ser expertos en bricolaje (75,1%)

(75,1%) Conducir mejor que nadie (51,2%)

(51,2%) Saber cocinar "de maravilla" (38,6%)

Pese a su carácter opinador, tres de cada cuatro gaditanos no los consideran trols. Aun así, son activos en Twitter/X (58,2%) y Facebook (51,5%), y cada vez más en Instagram y TikTok.