Este es el precio del pescado y del marisco en Cádiz esta Navidad 2025

La Navidad está a la vuelta de la esquina y quedan menos de dos semanas para que se celebre la Nochebuena en millones de hogares. El ambiente festivo se respira en las calles iluminadas y también en los mercados y supermercados. Los gaditanos aprovechan estas jornadas previas a las fiestas para terminar de ultimar el menú y las últimas compras.

Las pescaderías están más concurridas de lo habitual y es que son muchos los que apuestan por cenar o almorzar pescado, pero sobre todo por el marisco. En Navidad la cantidad de marisco que se vende y que se consume varía con respecto a todo el año y es que en época de celebraciones, se hacen esfuerzos para poder disfrutar unos días.

El monedero se resiente especialmente este año con la subida generalizada de la cesta y es que todos los productos han tenido un importante aumento de precio respecto a años anteriores. El marisco también ha sufrido esta subida, pero lo cierto es que la tendencia de compra ha ido cambiando en los últimos años y hay quienes escogen comprar los alimentos necesarios, como el marisco, en el mes de noviembre para así evitar una subida elevada de precio en el mes de diciembre.

El precio del marisco es 3,1% más caro

En fechas previas a la Navidad los productos que más se consumen en estas fechas suben debido a la alta demanda que hay. Este año el marisco ha subido un 3,1% más con respecto a 2024, aunque es abrumador ver la comparación con 2019 que ha subido un 24,9%. Unas cifras de infarto y que hacen que muchas familias tengan que prescindir de ellos o que hagan un esfuerzo titánico para poder acceder a este tipo de productos.

El precio de la gamba blanca de Huelva actualmente se sitúa cerca de los 20 euros el medio kilo, dependiendo del tamaño del producto. El kilo está perfectamente cerca de los 40 euros, aunque si se optan por gambas un poco más grande este puede llegar a los casi 65 euros el kilo. Los langostinos de Sanlúcar tienen un precio medio 30 euros el medio kilo. Las cigalas de Huelva tienen un precio medio de unos 34 euros el medio kilo, en su tamaño más pequeño.

Aquellos que se decanten por uno de los productos más selectos del mercado como es el carabinero tendrá que preprar la cartera porque el medio kilo está alrededor de los 44 euros, las piezas más pequeñas.

El pescado seguirá subiendo

Los consumidores deben estar precavidos y no dejar las compras de los productos principales para última hora porque el precio de todo irá incrementádose conforme vaya pasando el mes de diciembre y se acerquen las fechas navideñas.

Por el momento piezas como la dorada, corbina, atún y demás mantienen el precio habitual, pero se espera que se vaya encareciendo.

Los pescaderos notan el cambio en la manera de comprar de la gente con el paso del tiempo, antes habíamuchas presonas que dejaban las compras para última hora y no importaba demasiado el precio. Ahora, la planificación es parte del día a día de muchas familias que prefieren organizarse y comprar lo necesario para las fiestas con casi un mes de antelación y congelarlo para no sufrir los estragos de la inflación.