Subida de precios en los clásicos Navideños, mucho más caros que el año pasado

La inflación general de los alimentos continúa, y varios productos clave para la Navidad están subiendo con mucha fuerza. Esto puede impactar directamente en el coste de las comidas y dulces tradicionales de estas fechas.

Productos como el chocolate (+16,1%), el cacao y el chocolate en polvo (+12,7%) y los frutos secos (+7%) muestran aumentos muy significativos..

Productos Alimentarios Producto vs 24' vs 19' Huevos 22,5% 77,7% Café 19,4% 53,3% Carne de vacuno 17,8% 55,2% Chocolate 16,1% 65,0% Otros aceites comestibles 15,3% 68,4% Cacao y chocolate en polvo 12,7% 59,1% Despojos comestibles 8,1% 36,1% Carne de ovino y caprino 7,7% 61,0% Pescado fresco o refrigerado 7,2% 38,3% Mantequilla 7,1% 55,2% Frutos secos y frutos de cáscara 7,0% 13,8% Otras carnes 6,5% 41,8% Frutas frescas o refrigeradas 6,3% 36,4% Pescado congelado 6,2% 33,9% Otros preparados de carne 5,7% 35,5% Leche entera 5,6% 53,2% Carne seca, salada o ahumada 5,1% 30,4% Queso 4,3% 38,0% Carne de ave 3,7% 31,9% Leche desnatada 3,6% 43,5% Helados 3,2% 34,5% Marisco fresco o refrigerado 3,1% 24,9% Sal, especias y hierbas culinarias 3,0% 40,5% Cereales de desayuno 2,9% 31,0% Agua mineral o de manantial 2,8% 32,1% Marisco congelado 2,7% 14,8% Zumos de frutas y vegetales 2,7% 65,6% Otros productos alimenticios n.c.o.p. 2,6% 24,1% Pescado y marisco seco, ahumado o salado 2,3% 31,3% Frutas en conserva y productos a base de frutas 2,1% 42,3% Legumbres y hortalizas secas o conservadas 2,1% 38,1% Harinas y otros cereales 1,8% 46,0% Otros productos lácteos 1,8% 33,0% Legumbres y hortalizas congeladas 1,8% 42,5% Productos de confitería 1,8% 37,3% Carne de porcino 1,6% 34,9% Refrescos 1,5% 36,9% Té 1,3% 32,4% Arroz 1,1% 41,7% Pastas alimenticias y cuscús 0,8% 36,7% Platos preparados 0,8% 25,2% Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas 0,7% 41,5% Otros preparados de pescado y marisco 0,6% 31,7% Patatas chips 0,6% 34,2% Pan 0,5% 25,4% Otros productos de panadería 0,3% 40,4% Confituras, mermeladas y miel 0,3% 32,7% Alimentos para bebé 0,2% 34,6% Salsas y condimentos -0,3% 45,7% Otros productos a base de cereales -1,1% 11,1% Yogur -1,8% 24,5% Pizza y quiche -2,6% 19,4% Patatas -3,4% 44,7% Azúcar -13,5% 38,7% Aceite de oliva -41,6% 46,4%

También hay un fuerte encarecimiento de productos que son clásicos de los guisos navideños. Productos como la carne de vacuno (+17,8%), la carne de ovino y caprino (cordero) (+7,7%), otras carnes como el conejo o la caza (+6,5%), y la carne seca, salada o ahumada (+5,1%) muestran subidas muy relevantes que pueden encarecer los platos tradicionales de estas fechas..