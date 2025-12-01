Subida de precios en los clásicos Navideños, mucho más caros que el año pasado

La inflación general de los alimentos continúa, y varios productos clave para la Navidad están subiendo con mucha fuerza. Esto puede impactar directamente en el coste de las comidas y dulces tradicionales de estas fechas.
Productos como el chocolate (+16,1%), el cacao y el chocolate en polvo (+12,7%) y los frutos secos (+7%) muestran aumentos muy significativos..
Productos Alimentarios
|Producto
|vs 24'
|vs 19'
|Huevos
|22,5%
|77,7%
|Café
|19,4%
|53,3%
|Carne de vacuno
|17,8%
|55,2%
|Chocolate
|16,1%
|65,0%
|Otros aceites comestibles
|15,3%
|68,4%
|Cacao y chocolate en polvo
|12,7%
|59,1%
|Despojos comestibles
|8,1%
|36,1%
|Carne de ovino y caprino
|7,7%
|61,0%
|Pescado fresco o refrigerado
|7,2%
|38,3%
|Mantequilla
|7,1%
|55,2%
|Frutos secos y frutos de cáscara
|7,0%
|13,8%
|Otras carnes
|6,5%
|41,8%
|Frutas frescas o refrigeradas
|6,3%
|36,4%
|Pescado congelado
|6,2%
|33,9%
|Otros preparados de carne
|5,7%
|35,5%
|Leche entera
|5,6%
|53,2%
|Carne seca, salada o ahumada
|5,1%
|30,4%
|Queso
|4,3%
|38,0%
|Carne de ave
|3,7%
|31,9%
|Leche desnatada
|3,6%
|43,5%
|Helados
|3,2%
|34,5%
|Marisco fresco o refrigerado
|3,1%
|24,9%
|Sal, especias y hierbas culinarias
|3,0%
|40,5%
|Cereales de desayuno
|2,9%
|31,0%
|Agua mineral o de manantial
|2,8%
|32,1%
|Marisco congelado
|2,7%
|14,8%
|Zumos de frutas y vegetales
|2,7%
|65,6%
|Otros productos alimenticios n.c.o.p.
|2,6%
|24,1%
|Pescado y marisco seco, ahumado o salado
|2,3%
|31,3%
|Frutas en conserva y productos a base de frutas
|2,1%
|42,3%
|Legumbres y hortalizas secas o conservadas
|2,1%
|38,1%
|Harinas y otros cereales
|1,8%
|46,0%
|Otros productos lácteos
|1,8%
|33,0%
|Legumbres y hortalizas congeladas
|1,8%
|42,5%
|Productos de confitería
|1,8%
|37,3%
|Carne de porcino
|1,6%
|34,9%
|Refrescos
|1,5%
|36,9%
|Té
|1,3%
|32,4%
|Arroz
|1,1%
|41,7%
|Pastas alimenticias y cuscús
|0,8%
|36,7%
|Platos preparados
|0,8%
|25,2%
|Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas
|0,7%
|41,5%
|Otros preparados de pescado y marisco
|0,6%
|31,7%
|Patatas chips
|0,6%
|34,2%
|Pan
|0,5%
|25,4%
|Otros productos de panadería
|0,3%
|40,4%
|Confituras, mermeladas y miel
|0,3%
|32,7%
|Alimentos para bebé
|0,2%
|34,6%
|Salsas y condimentos
|-0,3%
|45,7%
|Otros productos a base de cereales
|-1,1%
|11,1%
|Yogur
|-1,8%
|24,5%
|Pizza y quiche
|-2,6%
|19,4%
|Patatas
|-3,4%
|44,7%
|Azúcar
|-13,5%
|38,7%
|Aceite de oliva
|-41,6%
|46,4%
También hay un fuerte encarecimiento de productos que son clásicos de los guisos navideños. Productos como la carne de vacuno (+17,8%), la carne de ovino y caprino (cordero) (+7,7%), otras carnes como el conejo o la caza (+6,5%), y la carne seca, salada o ahumada (+5,1%) muestran subidas muy relevantes que pueden encarecer los platos tradicionales de estas fechas..