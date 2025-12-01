Subida de precios en los clásicos Navideños, mucho más caros que el año pasado

La inflación general de los alimentos continúa, y varios productos clave para la Navidad están subiendo con mucha fuerza. Esto puede impactar directamente en el coste de las comidas y dulces tradicionales de estas fechas.

Productos como el chocolate (+16,1%), el cacao y el chocolate en polvo (+12,7%) y los frutos secos (+7%) muestran aumentos muy significativos..

Productos Alimentarios

Producto vs 24' vs 19'
Huevos22,5%77,7%
Café19,4%53,3%
Carne de vacuno17,8%55,2%
Chocolate16,1%65,0%
Otros aceites comestibles15,3%68,4%
Cacao y chocolate en polvo12,7%59,1%
Despojos comestibles8,1%36,1%
Carne de ovino y caprino7,7%61,0%
Pescado fresco o refrigerado7,2%38,3%
Mantequilla7,1%55,2%
Frutos secos y frutos de cáscara7,0%13,8%
Otras carnes6,5%41,8%
Frutas frescas o refrigeradas6,3%36,4%
Pescado congelado6,2%33,9%
Otros preparados de carne5,7%35,5%
Leche entera5,6%53,2%
Carne seca, salada o ahumada5,1%30,4%
Queso4,3%38,0%
Carne de ave3,7%31,9%
Leche desnatada3,6%43,5%
Helados3,2%34,5%
Marisco fresco o refrigerado3,1%24,9%
Sal, especias y hierbas culinarias3,0%40,5%
Cereales de desayuno2,9%31,0%
Agua mineral o de manantial2,8%32,1%
Marisco congelado2,7%14,8%
Zumos de frutas y vegetales2,7%65,6%
Otros productos alimenticios n.c.o.p.2,6%24,1%
Pescado y marisco seco, ahumado o salado2,3%31,3%
Frutas en conserva y productos a base de frutas2,1%42,3%
Legumbres y hortalizas secas o conservadas2,1%38,1%
Harinas y otros cereales1,8%46,0%
Otros productos lácteos1,8%33,0%
Legumbres y hortalizas congeladas1,8%42,5%
Productos de confitería1,8%37,3%
Carne de porcino1,6%34,9%
Refrescos1,5%36,9%
1,3%32,4%
Arroz1,1%41,7%
Pastas alimenticias y cuscús0,8%36,7%
Platos preparados0,8%25,2%
Legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas0,7%41,5%
Otros preparados de pescado y marisco0,6%31,7%
Patatas chips0,6%34,2%
Pan0,5%25,4%
Otros productos de panadería0,3%40,4%
Confituras, mermeladas y miel0,3%32,7%
Alimentos para bebé0,2%34,6%
Salsas y condimentos-0,3%45,7%
Otros productos a base de cereales-1,1%11,1%
Yogur-1,8%24,5%
Pizza y quiche-2,6%19,4%
Patatas-3,4%44,7%
Azúcar-13,5%38,7%
Aceite de oliva-41,6%46,4%

También hay un fuerte encarecimiento de productos que son clásicos de los guisos navideños. Productos como la carne de vacuno (+17,8%), la carne de ovino y caprino (cordero) (+7,7%), otras carnes como el conejo o la caza (+6,5%), y la carne seca, salada o ahumada (+5,1%) muestran subidas muy relevantes que pueden encarecer los platos tradicionales de estas fechas..

