Máximo Caballero, arquitecto: "Para saber de dónde provienen las humedades de casa hay que pegar en la pared papel de aluminio"

Las humedades es una de las preocupaciones principales de los propietarios y es que la aparición de manchas en las paredes y ese olor característico es molesto, además de poco estético. El problema no es solo la estética, sino que en ocasiones se realizan reformas que únicamente esconden estas humedades sin llevar a resolverlas y más tarde vuelven a aparecer.

Máximo Caballero que es arquitecto propone un truco sencillo y rápido para detectar el origen del problema: pegar papel de aluminio a la pared con celo durante unos días para ver por dónde aparece el agua. A menudo aparecen manchas oscuras, pintura que se despega o moho, y la tentación es tapar el problema con manos de pintura o tratamientos superficiales y esto solo hará cubrir el problema de forma temporal.

¿Cuántos tipos de humedades hay?

No todas las humedades son iguales y este arquitecto habla de los tres tipos que se pueden dar en una casa.

Condensación : surge cuando el vapor de agua del interior de la casa se deposita en superficies frías, como paredes o ventanas, formando gotas o moho. Es común en hogares con poca ventilación.

: surge cuando el vapor de agua del interior de la casa se deposita en superficies frías, como paredes o ventanas, formando gotas o moho. Es común en hogares con poca ventilación. Filtraciones : se producen cuando el agua del exterior entra por fisuras, grietas o fallos en la impermeabilización de fachadas, cubiertas o uniones de ventanas.

: se producen cuando el agua del exterior entra por fisuras, grietas o fallos en la impermeabilización de fachadas, cubiertas o uniones de ventanas. Capilaridad: el agua asciende desde el suelo a través de los poros de los materiales de construcción, dejando manchas desde la base de la pared hacia arriba.

Dependiendo de cuál sea el problema real que aparece en el domicilio tendrá una solución u otra. En caso de que se produzcan manchas de humedad por condensación la solución es mejorar la ventilación de la casa, en cambio, si se producen filtraciones o problemas de humedades de capilaridad habrá que repara elementos estructurales.

Así de sencillo es el truco del papel de aluminio

Caballero recomienda lo siguiente como primera prueba diagnóstica:

Cortar un trozo de papel de aluminio lo suficientemente grande para cubrir la zona afectada por humedad. Pegarlo sobre la pared con celo o cinta adhesiva, asegurando que quede bien adherido y sin arrugas importantes. Dejarlo actuar al menos 48 horas. Retirarlo y observar dónde están las gotas de agua.

Una vez hecho estos pasos hay que descifrar lo que dicen los resultados:

Si las gotas aparecen por fuera del papel , quiere decir que el agua se ha condensado desde el interior de la vivienda. En este caso, la humedad probablemente se debe al vapor de agua generado por la vida cotidiana (cocina, duchas, poca ventilación). Mejorar la circulación de aire, usar extractores o deshumidificadores puede ser la solución.

, quiere decir que el agua se ha condensado desde el interior de la vivienda. En este caso, la humedad probablemente se debe al vapor de agua generado por la vida cotidiana (cocina, duchas, poca ventilación). Mejorar la circulación de aire, usar extractores o deshumidificadores puede ser la solución. Si las gotas están en la cara interior del papel, la humedad viene desde fuera hacia adentro. Esto indica problemas de infiltración o capilaridad, y suele requerir intervención sobre la impermeabilización, sellado de juntas o reparaciones en la estructura exterior.

Esto puede ayudar a identificar el problema, pero no sustituye a una inspección técnica, aunque sí que puede proporcionar datos útiles a la hora de evitar errores comunes.