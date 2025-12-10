Las viviendas que bajan de precio en Cádiz en más de 100.000 euros: pisos a pie de playa y una casa en el centro de Grazalema

Viviendas que bajan de precio casi a la mitad por falta de demanda en un mercado inmobiliario saturado en Cádiz. En un contexto en el que los precios al alza hacen imposible la compra de una vivienda para un sector de la población, se observa cómo algunas ofertas disponibles en portales como Idealista se rebajan buscando adecuarse a la realidad. De esta forma, se encuentran chalets, pisos en el centro de la Sierra de Cádiz y otros a pie de playa que han visto rebajado su importe total en cantidades considerables.

El caso más particular es el de un piso de Valdelagrana, en El Puerto, de 100 metros cuadrados y con garaje incluido que comenzó costando 630.000 euros y ahora está en 330.000 euros. Concretamente, ha bajado en un 48% su precio de salida. Es una vivienda a pie de playa en un cuarto piso con ascensor. Otra de las joyas que se encuentran en el listado de bajadas de precio es un chalet adosado en plena plaza principal de Grazalema que ha pasado de costar 430.000 euros a 250.000 euros. Es una vivienda de dimensiones considerables, nada menos que 324 metros cuadrados. Entre lo más destacado, un gran salón y las buhardillas con las que cuenta.

En este listado de pisos interesantes cuyos dueños han reducido sus pretenciones económicas se encuentra también un piso en el centro de Cádiz, en el barrio del Mentidero, de unos 170 metros cuadrados que ahora vale 270.000 euros cuando antes se pedían 390.000 euros. Es un enclave ideal al estar cerca del paseo de La Alameda y del Teatro Falla. Este inmueble es un bajo exterior.

Otras propuestas resultan curiosas por su estado y las cantidades que se pedían inicialmente. Como es el caso de un piso en Puerto Real, de unos 46 metros cuadrados, que precisa de una reforma por su estado por el que pedían de inicio unos 140.000 euros. Actualmente, ya se solicitan 99.000 euros. Otro de los destacados en las bajadas de precio es una vivienda en la playa de La Costilla de Rota que ha pasado de costar 420.000 euros a 330.000 euros. Se trata de un inmueble de 148 metros cuadrados, de 3 habitaciones, con ventanales que dan a la playa.