La cantante gaditana que es portada de la revista Vogue: "Yo quería ser Lady Gaga de pequeña"

Lara Blanco, conocida artísticamente como Judeline, ha cumplido un sueño para ella y es que acaba de protagonizar su primera portada de la revista Vogue. Este tipo de hitos suelen marcar un antes y un después en la carrera de los artistas, así sucedió con Amaia, Bad Gyal, Aitana o Rosalía. A sus 22 años, esta gaditana nacida en Jerez de la Frontera y criada en Barbate, se convierte en la nueva artista andaluza en protagonizar esta portada icónica.

Tras siete años de comenzar su carrera musical, Judeline aparece en Vogue en un momento especialmente importante para ella. La artista ya ha actuado en festivales internacionales como Coachella, ha firmado colaboraciones con nombres globales como Sega Bodega y se ha convertido en una habitual del front row de desfiles de moda fuera de España. Vogue la consagra ahora como icono pop y de estilo, algo que venía gestándose de forma natural gracias a una propuesta artística personal y reconocible.

Judeline en la portada de enero 2026 de Vogue España / Kate Bellm

Un reportaje onírico en Mallorca

El reportaje, de estética onírica, ha sido realizado en diversas localizaciones de Mallorca y fotografiado por la británica Kate Bellm, gran conocedora de la isla y alma del Hotel Corazón. A las imágenes se suma una entrevista en profundidad en la que Judeline se muestra reflexiva y honesta, inmersa en pleno proceso creativo y acompañada, de forma muy presente, por su madre, Nuria Castrelo, figura clave en su evolución personal y artística.

Judeline habla de las dificultades en el mundo de la música

La artista gaditana se sincera durante la entrevista acerca de lo que supone hacer música y cuáles son las dificultades reales de la propia industria musical. "Con Bodhiria, he descubierto lo duro que es hacer un disco. La de cosas que no son música que una tiene que hacer: hablar de dinero, algo que siempre me ha resultado incómodo; tener cuidado con tus contratos o tener muy presente la forma de comunicar el proyecto…Aunque hubo un momento en el que odiaba el disco. Te lo digo de verdad. No lo podía soportar", afirma la joven.

Una vez finalizado el proyecto ha podido ver las cosas con perspectiva y le ha permitido reconectar con el álbum y sentirse orgullosa del resultado aunque admite que "el camino fue jodido".

Reflexiones acerca del éxito

Uno de los ejes principales de la entrevista es la reflexión que hace la cantante acerca del éxito. Judeline admite que creció con un modelo determinado de lo que suponía tener éxito para una mujer en la industria y en su imaginario estaba la estrelad del pop. "Yo quería ser Lady Gaga de pequeña. Me moría con Katy Perry o con Avril Lavigne. A la mujer siempre le dicen que la única forma válida de triunfar es esta cosa de estrella del pop, pero hay muchísimas otras maneras de hacerlo".

El camino que ella ha experimentado le ha dado la oportunidad de entender que esta manera no era la única de definir como éxito la carrera que estaba desarrollando. "El saber que yo también puedo valer para muchos tipos de éxito distintos", afirma la joven.

La cantante cuestiona la presión constante por ir siempre "a más" y deja la puerta abierta a formatos más íntimos, incluso a un disco de folk o a un enfoque más narrativo. Para ella, el verdadero valor del éxito está en la versatilidad, no en la escala ni en la expectativa externa.

Sexualidad, moda y una identidad sin filtros

Judeline también habla sin tapujos sobre la sexualidad, un tema central en su último EP, VERANO SAUDADE, que utiliza como vía de expresión artística. También se detiene en su relación con la moda, que define como un aprendizaje ligado a su llegada a Madrid: compra habitualmente en Vinted y confiesa su debilidad por piezas noventeras de Dolce & Gabbana.

¿Cuál es el origen de su nombre artístico?

La inspiración para obtener Judeline como su nombre artístico es gracias a una referencia musical de su infancia, así lo explicó su madre, Nuria Castrelo. "Como su padre es músico, siempre procuraba cuidarle mucho el oído y le ponía en bucle a Los Beatles [el nombre artístico de Judeline tiene origen en la canción Hey Jude]. De hecho, su primer tema, Pequeño Lucero, lo hizo con unos siete años, y está dedicado a un perro suyo que se perdió y al que nunca encontramos. Muy lindo", comenta la madre de la artista.