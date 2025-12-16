Las luces de la Navidad 2025 en Cádiz: horarios del espectáculo de la plaza San Juan de Dios

El espíritu navideño ha llegado a Cádiz, desde el 28 de noviembre muchas de las calles de la ciudad están iluminadas y cuentan con decoración propia de las fechas festivas que se celebran en el mes de diciembre. Uno de los grandes reclamos es el espectáculo de luces y sonidos que se celebra a diario en la Plaza de San Juan de Dios, el nombre de dicho espectáculo es Una Navidad para Cádiz. Está pensado para todos los públicos y aquellos que acudan a la capital gaditana entre diciembre y enero podrán ser testigos de esta programación navideña.

El espectáculo contará con tres pases diarios, lo que permitirá repartir la afluencia de público y facilitar que más personas puedan disfrutarlo con comodidad. Las sesiones se celebrarán todos los días a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas, en plena franja de tarde-noche, cuando la iluminación navideña luce con mayor intensidad y el ambiente en el centro histórico es más animado.

Horarios del alumbrado extraordinario de Navidad

Cádiz tendrá además de los pases diarios del espectáculo de luces y sonido, un amplio horario para el encendido de las luces de Navidad que inundan 65 calles y 22 plazas de la ciudad. Los gaditanos podrán disfrutar de sus tardes de paseo, compra y eventos navideños rodeados de este decorado que engalana la ciudad. El alumbrado extraordinario estará encendido desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, un horario que se mantendrá de forma general hasta el próximo 6 de enero.

Algunos días, el alumbrado permanecerá encendido más tiempo porque se entiende que habrá más público en la calle hasta bien entrada la noche y por eso, las luces permanecerán encendidas hasta las 01:00 de la madrugada. Los días señalados para que el alumbrado permanezca una hora extra encendido serán: 19, 20, 26 y 27 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero.

La ampliación será aún mayor en las noches más especiales de la Navidad. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, vísperas de celebraciones clave, el alumbrado navideño se prolongará hasta las 3:00 de la madrugada, acompañando las cenas familiares, las despedidas del año y la noche previa a la llegada de los Reyes Magos.

Parques de Navidad en San Antonio y Plaza de España

La programación navideña se completa con los parques de Navidad de la Plaza de San Antonio y la Plaza de España, dos espacios especialmente pensados para el público familiar. Estos parques tendrán un horario de apertura de lunes a viernes de 15:30 a 23:00 horas, mientras que los días festivos abrirán desde las 11:30 hasta las 23:00 horas.

Además, a partir del 18 de diciembre, el horario se amplía para facilitar el acceso durante las vacaciones escolares. Desde esa fecha, los parques abrirán todos los días de 11:30 a 23:00 horas, consolidándose como uno de los puntos más concurridos de la Navidad gaditana.

Cádiz se vuelca con la Navidad en la calle

Este gran despliegue de luces, espectáculos, horarios ampliados y los parques ubicados en unas de las zonas más emblemáticas de la ciudad, convierten la capital gaditana en uno de los grandes reclamos como visita turística para los amantes de la Navidad.

La Plaza de San Juan de Dios se convierte así en el epicentro de una celebración que combina tradición, ocio y ambiente festivo, invitando a disfrutar de la ciudad con calma, luz y espíritu navideño.