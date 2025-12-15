La llegada de Papá Noel a Cádiz en esta Navidad 2025: espectáculos, pasajes, casas y cabalgatas

La Navidad llega cargada de planes en toda la Bahía de Cádiz tanto para los más pequeños como para los mayores que se dejan contagiar del espíritu navideño y la ilusión propia de estas fechas. Papá Noel vuelve a convertirse en el protagonista absoluto con cabalgatas, casas mágicas, actividades infantiles y encuentros repartidos por toda la comarca. Cádiz, San Fernando, Chiclana y El Puerto de Santa María ya han confirmado la presencia de Papá Noel en su programación.

Cádiz: espectáculo y teatro

La capital gaditana apuesta por el público infantil y es que el Baluarte de la Candelaria se transformará en un espacio navideño para el deleite de los más pequeños de la casa durante el mes de diciembre. En la ‘Gran Fábrica de la Ilusión’, un pasaje teatralizado en el las niñas y niños podrán disfrutar visitando las estancias en las que se preparan los regalos navideños que se repartirán en la ciudad.

Aquí podrán disfrutar del pasaje de Papá Noel y reunirse con él los días previos a la Navidad en horario de 17:00 a 22:00 horas. Una vez Papá Noel haya entregado los regalos a los niños el 25 de diciembre, serán los Reyes Magos los que ocuparán el puesto y los niños podrán visitarlos. Para poder participar será necesario recoger una invitación en la Casa de la Juventud en el día hábil previo al espectáculo.

Cada año, la localidad gaditana vive con especial ilusión la llegada de Papá Noel y es que vuelve al centro de la ciudad para saludar a todo aquel que pase por allí y además recibir las cartas de los más pequeños con los deseos para estas navidades.

Será hasta el próximo 24 de diciembre cuando los más pequeños podrán acercarse a la Plaza del Rey, junto al gran árbol de Navidad, para conocer en persona a Papá Noel, a sus elfos y elfas ayudantes y al oso polar que les acompaña. El horario hasta el 23 de diciembre es de 17:00 a 20:00 horas, mientras que el 24 de diciembre las visitas serán de 11:00 a 14:00 horas.

Chiclana presenta uno de los programas más completos de la comarca y es que además de la casa de Papá Noel tendrá una cabalgata para disfrutar todos los públicos.

Cabalgata de Papá Noel – Viernes 19 de diciembre (18:30 h)

El recorrido comenzará en Huerta del Rosario y finalizará en el Ayuntamiento, acompañada de música, animación y carrozas protagonizadas por el universo navideño. Una cita imprescindible para quienes disfrutan viendo a Papá Noel recorrer las calles principales del centro chiclanero.

Casa de Papá Noel – Del 20 al 24 de diciembre

La Casa de Papá Noel abrirá sus puertas el sábado 20 a las 17:00 h en la Plaza de Las Bodegas. Allí, los pequeños podrán visitarlo, entregar sus cartas y hacerse fotografías hasta el día 24. Será uno de los espacios navideños más visitados del municipio.

El Puerto tiene una gran cantidad de actividades de Navidad para estos días previos a los festivos y aquellos que tengan interés en ver a Papá Noel en directo podrán hacerlo tanto en su casa como en la cabalgata que recorrerá las calles más emblemáticas de la localidad.

Casa de Papá Noel (Plaza de Toros)

18, 19 y 20 de diciembre: de 17:00 a 20:00 h

23 de diciembre: de 17:00 a 20:00 h

Cabalgata de Papá Noel

23 de diciembre, horario aún por confirmar.

Estos son todos los planes navideños en la Bahía de Cádiz que incluyen la presencia de Papá Noel, aunque no son las únicas actividades que hay programadas. En cada una de las localidades se podrán disfrutar de días previos llenos de magia e ilusión, tanto por el iluminado como por la cantidad de opciones de ocio relacionadas con la Navidad que hay disponibles.