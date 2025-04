La gaditana Judeline conquista Coachella 2025

Cádiz/El pasado sábado 13 de abril la artista gaditana Judeline ofreció una actuación cargada de fuerza, sensibilidad y raíces en el prestigioso Coachella Valley Music & Arts Festival. La joven de 22 años ha debutado en el icónico festival californiano que reúne a las grandes estrellas de la música y la gaditana confirma que ya es una de ellas. Un concierto cautivador donde fusionó flamenco, electrónica y ritmos contemporáneos de pop experimental a la hora de deshojar su excelente primer álbum Bodhira (Interscope, 2024). De esta forma reafirma una proyección internacional imparable.

Un show vibrante en el escenario Sonora, que también se retransmitió en directo para todo el mundo. La artista nacida en Jerez y criada en Los Caños de Meca (Barbate) acompañó su propuesta de una imponente propuesta visual para dar vida a sus temas más conocidos, como Canijo, Zarcillos de plata o 2+1'e incluso se atrevió con una versión íntima, cantada en inglés, del famoso hit de Miley Cyrus The Climb para encandilar al público americano con la visceralidad y versatilidad de la que hace gala la andaluza. Judeline es todo un animal escénico, ahora fuertemente reconocida de manera global.

Judeline aprovechó esta oportunidad única para estrenar en directo Tú e moi, un single inédito que publicará el próximo viernes 18 de abril en todas las plataformas digitales.

Judeline, en otro de los momentos de su actuación en Coachella 2025.

Judeline, imparable

Judeline es una artista visionaria dispuesta a redefinir el panorama musical mundial. Procedente de la pequeña localidad de Caños de Meca, esta cantautora de 22 años encarna la esencia del futuro de la música. Con una visión profundamente arraigada en su herencia local pero con un atractivo global sin límites, la música de Judeline trasciende los géneros, mezclando elementos del pop y la electrónica con influencias tradicionales, cautivando a todo tipo de audiencias de todo el mundo.

Su álbum de debut Bodhiria (Interscope, 2024) fue producido por sus colaboradores Tuiste y Mayo; junto a miembros de Russia IDK Rusowsky, Drummie, Ralphie Choo; y Rob Bisel (SZA, Tate McRae). Bodhiria ha sido aclamado por la prensa internacional (Pitchfork, Rolling Stone, The Fader, Billboard, The New York Times, NPR, Variety, Remezcla, etc.) y abrazado por los fans, acumulando más de 15 millones de streams en todas las plataformas. También fue reconocida como el futuro de la música europea tras ganar dos premios en MME (MME Award y Public Choice Award) en el Festival Eurosonic Noorderslag 2025, o ganar el premio El Ojo Crítico de RNE.

Judeline fue la primera artista española en la campaña Singles de Spotify en 2023, con sus versiones de La Tortura y Soy El Único. También fue reconocida como Vevo DSCVR Artist to Watch en 2024 y recientemente lanzó una sesión Colors con una nueva versión de su exitoso single Brujería!

Tras embarcarse en una gira europea de estadios con J Balvin en 2024, este año arrancó su gira Bodhiria con más de 15 fechas agotadas por toda España. Este verano estará actuando en festivales internacionales como Coachella Valley Music & Arts Festival (EE.UU.), Primavera Sound Barcelona (España), We Love Green (Francia) o Dour Festival (Bélgica), entre otros.