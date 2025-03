Muere Pedro, el hermano mayor de Lucas, de Andy y Lucas, a los 55 años de manera repentina

La vida de Lucas, uno de los componentes del dúo de Andy y Lucas, acaba de sufrir uno de los grandes reveses que tiene la vida y es que el cantante ha perdido a su hermano mayor, Pedro, que ha muerto en la jornada del 4 de marzo de manera repentina y para sorpresa de todos los familiares, ya que lo que habría causado su muerte habría sido un "infarto fulminante".

Según relataba Sonsoles en su programa de televisión en Antena 3, la familia se encuentra devastada en estos momentos y es que Pedro González era una persona muy querida en su barrio de La Laguna en Cádiz capital. La vida del hermano mayor de Lucas estuvo marcada por un trágico accidente de tráfico que se produjo en 1995 cuando salía de trabajar y que tuvo consecuencias tanto físicas como psíquicas para Pedro.

Pedro González tenía un 76% de discapacidad debido a ese trágico accidente que sufrió hace 30 años cuando salía de su puesto de trabajo. El joven, por aquel entonces, pasó más de un mes en coma y tuvo que someterse a varias operaciones complicadas como una traqueotomía. El accidente le provocó que también tuviese problemas de movilidad. Lucas siempre ha hablado con cariño de su hermano y ha hecho referencia a los cuidados que le han proporcionado sus padres desde que sucedió el accidente y a la asociación a la que su hermano acudía durante el día.

"Que no se preocupen mis padres porque si algún día faltan aquí va a estar su hermano Lucas para cuidarle", comentaba Lucas en el programa de Telecinco, Volverte a ver. El gaditano también quiso hacer mención a la asociación a la que acudía Pedro González y que permitía que su madre tuviese algo de tiempo para poder hacer sus quehaceres. "Si no fuera por esa asociación no sé qué sería de mi madre porque mi hermano entra por la mañana y sale por la tarde", comentó el cantante en el programa.

La muerte de Pedro González ha sucedido de manera repentina y ha pillado a Lucas lejos de Cádiz, su ciudad natal, el dúo formado por Andy y Lucas se encuentra de gira por España con el tour Nuestros últimos acordes, una serie de conciertos de despedidas donde los artistas hacen gala de su prolongada trayectoria en el mundo de la música y entonan algunos de los grandes éxitos que han cosechado a lo largo de los 22 años de carrera que llevan a su espalda.

Por el momento, la discográfica no ha querido confirmar si habrá cambios de fechas en la gira tanto nacional como internacional para los próximos conciertos de los gaditanos. Lucas González no se ha pronunciado aún, pero su compañero y amigo Andy, Andrés Morales Troncoso, sí que ha querido subir una imagen de ellos dos junto a Pedro González a las historias de Instagram y ha dejado un emotivo mensaje: "Descansa en paz, Pedro, picha". La imagen parece haber sido tomada hace algunos años y se intuye que los tres están subidos en las tablas del Gran Teatro Falla en Cádiz.