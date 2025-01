Lucas, de Andy y Lucas, sobre los ataques en redes a su nariz: "Si a mí con 42 años me afectó, no quiero imaginar a una criatura en un colegio"

La nariz de Lucas, de Andy y Lucas, sigue dando que hablar. Esta vez ha sido el propio cantante gaditano en redes sociales quien se ha manifestado después de su confesión en 'El Hormiguero' de Pablo Matos.

En un breve vídeo en redes sociales, ha querido dar las gracias por el apoyo que dice haber recibido en los últimos días. El motivo principal de su post iba dirigido a advertir sobre el mal uso de las redes por parte de muchos usuarios. "Hay que tener bastante cuidado con lo que se escribe", avisa Lucas. El cantante lamenta las bromas que ha sufrido en los últimos meses sobre su nariz y entiende que los comportamientos en redes son cada vez más peligrosos. "Yo soy un tipo de 42 años. Si yo he sufrido y me he sentido mal, qué no puede sentir un chico de 11 años por los estereotipos de que si es gordo, más flaco, que si la nariz", explica.

Lucas pide "más cuidado con las redes y cuidar más a nuestros hijos". En este momento, pide más conciencia a los adultos de sus acciones. "No puede tener uno miedo a salir a la calle. El bullying te lo pueden hacer en el colegio, y en casa estás a salvo. Pero en las redes, es 24 horas", alerta. En el final de su intervención en Instagram, pidió que se tenga más cuidado con los mensajes que se escriben en redes y que se dejen los estereotipos a un lado.

Lucas en Instagram: "Después pasan las cosas que pasan. Suicidios, depresiones..."

El post donde ha mostrado su punto de vista tras las reacciones de las redes a su explicación en 'El Hormiguero' iba acompañado de un pequeño texto. En él se expresa en términos parecidos a los del vídeo y achaca su confesión a la presión mediática. "Intenté explicarlo como me salió del alma", mantiene.

Uno de los componentes del dúo Andy y Lucas pide más comprensión a la sociedad porque el acoso que ha sufrido en redes si lo sufre un menor puede traer peores consecuencias. "Ojo con todos estos temas de poner en el punto de mira a una persona durante largas semanas porque si a mí con 42 años me afectó, no quiero imaginar a una criatura en un colegio con poca edad", escribe en el post.

En el tramo final del breve discurso que dispuso por escrito, avisó de que ante estas situaciones de acoso algunas personas acaban tomando medidas drásticas. "Otra persona menos fuerte mentalmente, ojito con el daño irreperable que le podemos hacer sufrir", declara.

Lucas rompió a llorar en 'El Hormiguero'

En su intervención en 'El Hormiguero', Lucas contó que, desde que se hiciera público su cambio estético a finales de noviembre, se había "autocastigado". El motivo, según él, que todo el ruido generado en torno a su cambio físico había desviado la atención de la tragedia de Valencia por los efectos de la DANA. “Cómo puede haber gente falleciendo y que a la semana siguiente se esté hablando más de mi nariz”, comentó. Y añadió que lo ha pasado mal por una enfermedad de su madre, los comentarios que sus hijos reciben en el colegio y las acusaciones en redes: "Se han escrito cosas maquiavélicas, cosas de drogas".

En ese punto, rompió a llorar, mostrándose abatido y aseverando que su nariz se veía así por no haber seguido las recomendaciones médicas. Andy y Lucas estuvieron en 'El Hormiguero' para seguir promocionando su gira de despedida de los escenarios que comenzaron hace unos meses, tras anunciar que se separaban.